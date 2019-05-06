/ / / Самый известный тренер ФК Гусев

В 2009 и 2010 годах гусевский футбольный клуб тренировал, да и сам сыграл в нём несколько игр, чемпион СССР среди юношей, игрок высшей российской лиги в составе футбольного клуба Жемчужина (Сочи) Могильный Вячеслав Викторович.
Вячеслав Викторович был голкипером. В советское время и после перестройки играл за нашу Балтику и какое-то время был там тренером. Позднее он играл за известный, но уже прекративший свое существование футбольный клуб «Кубань» из Краснодара.
В профайле Вячеслава Викторовича есть и командировка во флагманский литовский футбольный клуб «Жальгирис». Там он был главным тренером.
Сейчас Вячеслав Викторович работает в центре подготовки футболистов «Балтика» тренером детской команды. Эти центры были созданы в 2018 году в тех городах, где проходил чемпионат мира по футболу.
Расписание предстоящих игр областного чемпионата можно посмотреть в группе Федерации футбола.
Владимир Летягин