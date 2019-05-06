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Информационный сайт города Гусева

Самый известный тренер ФК Гусев

6 мая 2019, 20:45
Могильный Вячеслав Викторович
Буквально на днях в городе Гусеве стартовал 72-й чемпионат Калининградской области по футболу, а значит есть повод написать о самом известном тренере нашего футбольного клуба за всю его историю. Хотя возможно я и ошибаюсь.

В 2009 и 2010 годах гусевский футбольный клуб тренировал, да и сам сыграл в нём несколько игр, чемпион СССР среди юношей, игрок высшей российской лиги в составе футбольного клуба Жемчужина (Сочи) Могильный Вячеслав Викторович.

Вячеслав Викторович был голкипером. В советское время и после перестройки играл за нашу Балтику и какое-то время был там тренером. Позднее он играл за известный, но уже прекративший свое существование футбольный клуб «Кубань» из Краснодара.

В профайле Вячеслава Викторовича есть и командировка во флагманский литовский футбольный клуб «Жальгирис». Там он был главным тренером.

Сейчас Вячеслав Викторович работает в центре подготовки футболистов «Балтика» тренером детской команды. Эти центры были созданы в 2018 году в тех городах, где проходил чемпионат мира по футболу.

Расписание предстоящих игр областного чемпионата можно посмотреть в группе Федерации футбола.

Владимир Летягин
футбол
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# 1Болельщик
Аферист еще тот
Вчера, 23:46   ЦитироватьОтветить
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