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В Гусеве прошёл финал 11 сезона областной лиги юмора «Остров КВН»

5 мая 2019, 11:50
В Гусеве прошёл финал 11 сезона областной лиги юмора «Остров КВН»
4 мая в Гусеве прошёл финал 11 сезона областной лиги юмора «Остров КВН».

Результаты:

  • Чемпионы — «ЛЕТО» МОУ СОШ 1 им. С. И. Гусева
  • Вице-чемпионы — «СОСЕДИ» КАТиП г. Озерск
  • 3 место — «Незваные гости» КАТиП г. Гусев
  • 4 место — «ГПТ» Гусевский политехнический техникум г. Гусева
  • 5 место — Не мальчишки» г. Неман
  • Лучший актер — Артём Стригунов Команда КВН «ЛЕТО» г. Гусев
  • Лучшая актриса — Таня Колбаса Команда КВН «Соседи» г. Озерск
  • Лучшая шутка — «Незваные гости» КАТиП г. Гусева (про схему движения транспорта в Гусеве)

Ребята благодарят гостей игры — сборную МОУ СОШ 1 им. С. И. Гусева и Бориса Гуревича, за преодоление дороги в 2.5 часа, что бы присутствовать на финале. Также Спасибо заместителю главы администрации МО «ГГО», начальнику управления по культуре, спорту и делам молодежи Михалевой Нелли Викторовне, начальнику управления образования Бутрим Тамаре Николаевне, самому лучшему ви-джею Радио на Востоке Маргарите Викторовне Федоровой. Отдельная благодарность главе администрации МО «Гусевский городской округ» Китаеву Александру Александровичу за содействие в развитии КВН движения в Гусеве.
КВН
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