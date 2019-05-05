5 мая 2019, 11:50

Чемпионы — «ЛЕТО» МОУ СОШ 1 им. С. И. Гусева



Вице-чемпионы — «СОСЕДИ» КАТиП г. Озерск



3 место — «Незваные гости» КАТиП г. Гусев



4 место — «ГПТ» Гусевский политехнический техникум г. Гусева



5 место — Не мальчишки» г. Неман



Лучший актер — Артём Стригунов Команда КВН «ЛЕТО» г. Гусев



Лучшая актриса — Таня Колбаса Команда КВН «Соседи» г. Озерск



Лучшая шутка — «Незваные гости» КАТиП г. Гусева (про схему движения транспорта в Гусеве)



4 мая в Гусеве прошёл финал 11 сезона областной лиги юмора «Остров КВН».Результаты:Ребята благодарят гостей игры — сборную МОУ СОШ 1 им. С. И. Гусева и Бориса Гуревича, за преодоление дороги в 2.5 часа, что бы присутствовать на финале. Также Спасибо заместителю главы администрации МО «ГГО», начальнику управления по культуре, спорту и делам молодежи Михалевой Нелли Викторовне, начальнику управления образования Бутрим Тамаре Николаевне, самому лучшему ви-джею Радио на Востоке Маргарите Викторовне Федоровой. Отдельная благодарность главе администрации МО «Гусевский городской округ» Китаеву Александру Александровичу за содействие в развитии КВН движения в Гусеве.