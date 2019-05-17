17 мая в городе Калининграде состоялся финал 9 сезона КЛАССной лиги КВН, где город Гусев представляла команда «ЛЕТО». Наши ребята стали чемпионами 9 сезона. Также команда получили приз в номинации «Лучшая шутка».
Результаты игры:
Дети МюнХаузена — 12 баллов
Сборная последних парт — 12,2 балла
3. Утомленные кадетством — 13,4 баллов
2. Киви — 13,6 баллов
1. Лето и ПМ — 14,6
Лучшая шутка — «Лето»
Лучшая актриса — Юля Белова, «ПМ»
Лучший актёр — Матвей «Дети МюнХаузена»
КЛАССная лига КВН является региональным представительством «Всероссийской Юниор-лиги КВН» и проход нашей команды в финал — это большая победа! Но на меньшее Гусевские КВНщики не согласны, поэтому весь сезон они шли к победе и смогли достичь ее!
Команда выражает благодарность администрации муниципального образования Гусевский городской округ и лично главе администрации Александру Китаеву, управлению по культуре спорту и делам молодёжи муниципального образования Гусевский городской округ и лично Нелли Михалевой, Городскому дому культуры города Гусева и лично директору Натальи Москвичевой. А также Грушко Любовь Николаевне, Гавриловой Татьяне Владимировне, Гавриловой Александре, любимым и самым лучшим родителям и зрителям, которые в этот вечер помогли команде своей энергией.
Гусевская команда «ЛЕТО» — чемпион КЛАССной лиги КВН
17 мая 2019, 22:48
КВН
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