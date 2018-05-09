После завершения велопробега возле памятника Герою Советского Союза был выставлен пост № 1, на который заступили лучшие воины Гусевского гарнизона. Со всеми почестями в сопровождении байкеров сюда привезли две частицы пламени Вечного огня, которые были взяты у Могилы Неизвестного Солдата в Москве и вторая от Вечного огня на мемориальном комплексе «1200 гвардейцев» в Калининграде.
Капсулы с Вечным огнем от экипажа бронетранспортера торжественно приняли временно исполняющий обязанности главы администрации Гусевского городского округа Александр Китаев и глава муниципального образования- Председатель Гусевского окружного Совета депутатов Андрей Гнездилов.
В память о всех советских солдатах, отдавших свою жизнь за независимость своей Родины прозвучала минута молчания. В небо были запущены белые шары. После чего все участники мероприятия возложили цветы к подножию памятника Героя Советского Союза Сергею Ивановичу Гусеву.
В почетном карауле частички священного огня простоят победную ночь до утра. После чего символ неиссякаемой благодарности и вечного почтения нашим согражданам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны, торжественно доставят на братскую могилу советских воинов по ул. Ю. Смирнова.
В Гусев привезли две частицы пламени Вечного огня
9 мая 2018, 02:46
Вечный огонь День Победы
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