Дошкольники спешат на помощь

8 мая 2019, 17:59

В рамках реализации проекта «Услуга идет к человеку», выигранного местной организацией ветеранов войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов по фонду Президентских грантов, в феврале 2019 года прошел муниципальный конкурс сценариев интерактивных сценок по теме «Популяризация телефонов спасательных служб, определения первых признаков инсульта и инфаркта».



Воспитанники средней группы МАДОУ «Детский сад № 5» совместно с воспитателем Удалых Еленой Николаевной представили на данный конкурс сценарий «Первая помощь при инфаркте». По итогам конкурса данная работа награждена дипломом за 1 место в младшей возрастной категории.



Реализация сценария состоялась 7 мая 2019 года в музыкальном зале МАДОУ «Детский сад № 5» с приглашением гостей. Среди почётных гостей: заместитель начальника Управления социальной защиты населения администрации МО «Гусевский городской округ» Егорычева Татьяна Викторовна, заместитель председателя Совета ветеранов города Гусева Легенькая Раиса Сергеевна, представитель Совета ветеранов Попова Мария Дмитриевна.



По окончании инсценировки «Первая помощь при инфаркте» гостей ждал праздничный концерт, посвящённый 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. После просмотра приглашённые поздравили ребят, вручили памятные дипломы всем участникам проекта и руководителю учреждения. Каждый ребёнок получил на память георгиевскую ленточку.



Мероприятие закончилось, но в сердцах присутствующих остался позитивный эмоциональный опыт переживания, гордости за победу в войне, гордости за русский народ.

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