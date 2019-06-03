/ / / В Гусеве прошёл конкурс в рамках проекта «Услуга идет к человеку»

Конкурс по тематике «Популяризация телефонов спасательных служб, определение первых признаков инсульта и инфаркта» — это первое мероприятие, проведенное в масштабе Золотого часа.
Всего поступила 21 работа. Активное участие в конкурсе приняли детские сады, студенты, учреждения культуры и спорта. Всех участников конкурса разделили на возрастные группы.
Жюри рассмотрело конкурсные сценарии 12 марта 2019 года. Члены компетентного жюри — руководитель Гусевского отделения Калининградской областной общественной организации Всероссийского общества инвалидов Владимир Логвинович, врач-терапевт ГБУЗ КО «Гусевская ЦРБ» Наталья Мисевич, член президиума Совета ветеранов города Гусева Людмила Щемилинина, депутат окружного Совета депутатов Сергей Алехин, директор МАУ ДО ДШИ Елена Корчемная.
Лучшие сценарии были отмечены дипломами 1, 2, 3 степеней по трем возрастным категориям, руководители авторских групп награждены грамотами. Специальным решением конкурсного жюри определены номинации: «Творческий подход к оформлению работы», «За профессионализм и творчество в создании сценария», «Оригинальный выбор темы».
Дипломы победителям и участникам были вручены 29 марта 2019 года в торжественной обстановке на отчетно-выборной конференции в актовом зале Детской школы искусств.
Итоги конкурса
Старшая группа
1 место — Красногорский СДК «Чтоб вы все были здоровы»
2 место — Маяковский СДК «Давайте будем милосердны»
3 место — Михайловский СДК «Как уберечься от инфаркта»
3 место — МАУ ДО «Детская школа искусств» «Жизнь человека будет наградой»
Номинация «Творческий подход к оформлению работы» — Фурмановская библиотека «Дела сердечные»
Средняя группа
1 место — Дубровский СДК «Здоровое поколение»
2 место — ГБУ КО ПОО «Гусевский политехнический техникум» «Неожиданный удар»
3 место — ГОУ СПО КО «Гусевский агропромышленный колледж» «Чтобы не было инфаркта и инсульта»
Номинация «За профессионализм и творчество в создании сценария» — ГБУ КОО ПОО «Гусевский политехнический техникум» «Линия жизни»
Младшая группа
1 место — МАДОУ «Детский сад № 5» «Первая помощь при инфаркте»
2 место — Ольховатский СДК «Наше здоровье в наших руках»
3 место — МАДОУ «Детский сад № 14» «У меня зазвонил телефон»
Номинация «Оригинальный выбор темы» — МАОУ СОШ № 3 «Сказка «Надо жить — не тужить, и здоровьем дорожить»
Ознакомиться с работами конкурсантов можно на сайте городской администрации.