/ / / Близится к завершению второй этап проекта «Услуга идет к человеку»

11 июля состоялось заседание рабочей группы проекта. Обсуждались вопросы корректировки бюджета, эффективности проведенных мероприятий, намечены планы на ближайшее время, сообщается на странице Совета ветеранов в Гусеве.
Пять месяцев — столько времени длился второй этап реализации проекта «Услуга идет к человеку». Сделано очень многое.
Мобильные бригады «золотой час мобильных услуг» — это направление новое для жителей нашего округа. Первые выезды в поселки территориальных отделов — это демонстрация принципа работы мобильной бригады. В бригады включаются специалисты направлений, востребованных для групп жителей, объединенных по проживанию — медицинские и социальные работники, психологи и специалисты по лечебной физкультуре, юристы и представители органов местного самоуправления, добровольцы, которые сотрудничают с Советом ветеранов. В составе бригады всегда есть сотрудники многофункционального центра г. Гусева. Для МФЦ — это возможность проработать алгоритм работы мобильного офиса.
На месте работы бригады организуются групповые лекции по общим вопросам, ведется индивидуальное консультирование граждан. В марте–апреле было оказано не менее 800 услуг различного характера в выездном режиме.
Важная цель проекта «Услуга идет к человеку» — через совокупность мероприятий обратить внимание каждого жителя нашего округа на ведение здорового образа жизни, профилактику заболеваний, сохранение и укрепление здоровья, повышение трудоспособности людей, продление их активной жизни. Реализация поставленной цели ведется через направление проекта «Золотой час для спасения».
Конкурс по тематике «Популяризация телефонов спасательных служб, определение первых признаков инсульта и инфаркта» — это первое мероприятие, проведенное в масштабе Золотого часа. Всего на конкурс поступила 21 работа. Лучшие сценарии воспроизводятся на предпраздничных площадках. Совет ветеранов инициировал проведение Фестиваля сценок «Популяризация телефонов спасательных служб, определение первых признаков инсульта и инфаркта» 25 мая в День Города. Такое сотрудничество — новационный опыт взаимодействия местного самоуправления и общественной организации.
Информационно-просветительская программа «Золотой час для спасения» представляет собой цикл интеграционных семинаров-практикумов для различных возрастных и социальных категорий слушателей. Проведено 5 семинаров. Занятия вели сотрудники Центра медицинской профилактики и реабилитации Калининградской области, Гусевская центральная районная больница и Скорой помощи, Центра психолого-педагогической реабилитации и коррекции г. Гусева. Участниками семинаров стали 56 ветеранов, 225 учащихся, 20 педагогов, 20 добровольцев организации.
Оформление анкеты Конверт жизни получило новый виток развития. Теперь получить Конверт жизни можно и при обращении в больницу к лечащему врачу. Организована совместная работа сотрудников МФЦ и больницы при оформлении анкеты. Это сокращает сроки обработки поступившего заявления на оформление.
На ближайшую неделю запланировано проведение двух торжественных мероприятий. Одно посвящено профессиональному празднику основания Госпожнадзора, а второе — Всемирному дню навыков молодежи.
Близится к завершению второй этап проекта «Услуга идет к человеку»
12 июля 2019, 12:38Услуга идёт к людям ветераны
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