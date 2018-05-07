Сегодня в Гусеве возле памятника Героя Советского Союза Сергею Ивановичу Гусеву стартовал автопробег по местам боевой славы «Дорогами героев, дорогами отцов». Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.
В торжественной церемонии открытия автопробега приняли участие врио главы администрации МО «Гусевский городской округ» Александр Китаев, глава Гусевского городского округа-Председатель окружного Совета депутатов Андрей Гнездилов, участник ВОВ, Председатель комитета ветеранов ВОВ, почетный житель города Гусева Сергей Семенихин, житель блокадного Ленинграда Владимир Голубев, ветераны, воины гусевского гарнизона, юнармейцы, молодежный актив и неравнодушные жители города Гусева.
«Основная цель автопробега — передать молодому поколению память о подвиге нашего народа, увековечить память героев, защищавших свою Родину и оставшихся на полях сражения», — говорит Александр Китаев.
Всех тех, кто в годы Великой Отечественной войны, не жалея своей жизни боролся за свободу родной страны, почтили минутой молчания. Затем собравшиеся возложили цветы к подножию памятника.
После чего участники автопробега отправились на своих автомобилях и автобусах по местам захоронений советских воинов, расположенных на территории Гусевского городского округа. Они посетят братские могилы в поселках Ольховатка, Маяковское, Фурманово, Приозеорное, Майское, Красногорское и Подгоровка. Там по традиции их встретят местные жители. Вместе они вспомнят события той кровопролитной войны, подвиг ее героев, радость Великой Победы в мае 1945 года и затем возложат цветы к обелискам.
В Гусеве стартовал автопробег по местам боевой славы «Дорогами героев, дорогами отцов»
7 мая 2018, 12:43
автопробег День Победы
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