«Волонтера Победы» были главными помощниками в проведении праздничных мероприятий Дня Победы

9 мая 2019, 17:15

8 мая «Волонтера Победы» Гусева участвовали в проведении традиционного ночного велопробега, посвященного 74 годовщине победы в Великой Отечественной Войне. До начала мероприятия ребята раздавали всем участникам пробега георгиевские ленточки, а после помогали с расстановкой свечей на памятных местах города, где останавливались велосипедисты для возложения цветов.



На финальной точке велопробега волонтеры, совместно с танцевальными коллективами, встретили участников постановкой под композицию «Пропавшим без вести», во время которой выпустили в небо белые шары, как символ душ погибших на Великой Отечественной войне солдат.



9 мая в День Победы «Волонтера Победы» Гусева приняли участие в проведении шествия Бессмертного полка. Ребята помогли организовать колонну и торжественно прошли парад вместе с участниками акции!



Отметим, что в этом году волонтеры вновь оказывали помощь в изготовлении фотографий для шествия Бессмертный полк и распечатали в общем 95 фотографий!



После торжественного парада с участниками шествия провели патриотическую акцию Книга памяти «Герои Бессмертного полка», во время которой жители города могли рассказать о родных, чьи портреты они несли на параде, а так же вписать их имена в импровизированную книгу памяти. А так же все вместе хором исполнили песню «День Победы».



Позже акция продолжила свою работу на территории ФОКа, вместе с другими интерактивными площадками.

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