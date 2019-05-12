/ / / Старший лейтенант Котелевский Виктор Борисович, погибший в Афганистане

12 мая 2019, 20:12

Владимир Летягин

Котелевский Виктор Борисович родился в городе Гусеве в 1958 году. Окончил Тюменское ВВИКУ. В рядах вооруженных сил СССР с 1977 года.В 1985 году Виктор Борисович в должности командира инженерно-дорожного взвода был направлен в республику Афганистан. 8 июня 1986 года при патрулировании трубопровода в провинции Герат, что севернее населённого пункта Адраскан, взвод Котелевского попал в засаду боевиков, готовивших диверсию по подрыву трубопровода. Подразделение приняло бой, в ходе которого старший лейтенант получил смертельное ранение в голову и умер на руках сослуживцев.Диверсия по подрыву трубопровода была сорвана.Котелевский Виктор Борисович был похоронен на Гусевском кладбище. За мужество и стойкость награжден посмертно орденом Красной Звезды.