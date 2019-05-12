Стройцентр Стройцентр
/ / / Старший лейтенант Котелевский Виктор Борисович, погибший в Афганистане
Информационный сайт города Гусева

Старший лейтенант Котелевский Виктор Борисович, погибший в Афганистане

12 мая 2019, 20:12
Котелевский Виктор Борисович родился в городе Гусеве в 1958 году. Окончил Тюменское ВВИКУ. В рядах вооруженных сил СССР с 1977 года.

В 1985 году Виктор Борисович в должности командира инженерно-дорожного взвода был направлен в республику Афганистан. 8 июня 1986 года при патрулировании трубопровода в провинции Герат, что севернее населённого пункта Адраскан, взвод Котелевского попал в засаду боевиков, готовивших диверсию по подрыву трубопровода. Подразделение приняло бой, в ходе которого старший лейтенант получил смертельное ранение в голову и умер на руках сослуживцев.

Диверсия по подрыву трубопровода была сорвана.

Котелевский Виктор Борисович был похоронен на Гусевском кладбище. За мужество и стойкость награжден посмертно орденом Красной Звезды.

Владимир Летягин
история
4 230 просмотров   |   1 комментарий
7 голосов
Другие новости по теме
Старший лейтенант Вепринцев, воевавший вместе с Гусевым под Гумбинненом
Старший лейтенант Вепринцев, воевавший вместе с Гусевым под Гумбинненом
Колбасов Сергей Владимирович — погибший в Афганистане
Колбасов Сергей Владимирович — погибший в Афганистане
Воспоминания воина-интернационалиста из Гусева
Воспоминания воина-интернационалиста из Гусева
Они сражались под Гумбинненом во время Первой мировой войны
Они сражались под Гумбинненом во время Первой мировой войны
Ж
# 1Житель города
Светлая память!
Вчера, 23:44   ЦитироватьОтветить
10

Оставить комментарий

Ветеринарная клиника Хатико Ветеринарная клиника Хатико