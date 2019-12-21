«Богатырь»: статья 1968 года о Рагимбае Утигенове

Богатырь
Давно запаханы в полях окопы и воронки, но никогда не изгладятся из памяти советских людей героические подвиги, совершенные в годы Великой Отечественной войны доблестными сынами нашей Родины.
Быть может, немногие знают о героических подвигах сына каракалпакского народа гвардии старшего сержанта Рагимбая Утигенова. Этот бесстрашный воин сражался и погиб как герой. Его подвиги вошли яркой страницей в историю прославленной гвардейской Иркутской стрелковой дивизии.
Рагимбай Утигенов — потомственный хлебороб, он вырос среди вольных полей. Природа наделила его не только могучим ростом и необыкновенной силой, но также смелостью, отвагой и добрым сердцем. За эти качества его любила вся рота.
За время войны Рагимбай участвовал во многих боях. Он громил фашистов на Северном Кавказе и в Крыму, на Курской дуге и в Белоруссии. Ему не раз приходилось смотреть смерти в глаза, но каждый раз он выходил победителем в самых трудных поединках с врагом. В этом ему помогали смелость, отвага, ненависть к врагу, любовь к Родине и его богатырская сила.
— Тебе, Рагимбай, борцом или боксером быть, на весь мир гремел бы, — часто шутили бойцы.
— А мы и сейчас с вами борцы, — отвечал друзьям Рагимбай.
О его боевых подвигах красноречивее слов говорят два ордена Красной Звезды, орден Славы III степени и орден Отечественной войны I степени, которыми он был награжден.
Во время наступления Утигенов всегда первым поднимался в атаку, первым врывался в окопы противника и первым начинал громить врага. Так было и в тот солнечный июньский день сорок четвертого года. Еще не закончилась артподготовка, а сержант Утигенов, поднял свое отделение и, увлекая за собой всю роту, двинулся вперед.
Вот и немецкие траншеи. Утигенов бросает одну за другой три гранаты и врывается в окоп. На дно опустились два немца, на них свалился разбитый гранатами Утигенова станковый пулемет. Из соседнего окопа в эту минуту выскочили три немца и бросились на сержанта. Автоматная очередь Утигенова остановила их.
Увлеченный боем, Утигенов не заметил, как очутился в глубине немецкой обороны перед большой группой гитлеровцев.
— Рус! Капут! — услышал Утегенов голоса. Совсем недалеко от него залегли девять немцев.
Видя, что русский воин один, они стали приближаться к нему. Но не учли, что перед ними был не просто боец, а гвардеец-богатырь.
Необычайная ярость овладела Утигеновым.
— Получайте, гады! — крикнул он, бросая гранату. В ответ полетела граната в Утигенова. Разорвалась она совсем близко, но не задела.
Утигенов отцепил от пояса «лимонку», выдернул чеку и метнул гранату. Она разорвалась в гуще вражеских солдат. Раздались крики, стоны. Утигенов бросил туда еще две гранаты. Однако оставшиеся в живых пять гитлеровцев продолжали яростно наседать.
Никогда еще не подходила смерть так близко к Утигенову, как в этот раз. Но гвардеец не думал о ней. В эти минуты им владело только одно желание — победить. От порохового дыма лицо Утигенова стало черным, на ресницах и бровях лежал слой пыли.
Утигенов метал гранаты, строчил из автомата. Несколько минут длилась эта схватка между одним гвардейцем и группой фашистов.
В руках Утигенова остались две гранаты. Выбрав удобный момент, он метнул их в ближайших гитлеровцев. Раздался взрыв. Еще три гитлеровца были убиты. Двое уцелевших скрылись в траншее…
Когда бой утих, командир роты подошел к Утигенову и, крепко пожав руку, сказал ему:
— Молодец, товарищ Утигенов!
Вы — настоящий гвардеец. Представляю вас к награде.
В этот день советский воин один уничтожил одиннадцать гитлеровцев и своей храбростью во многом решил успех всего подразделения.
Это лишь один из многочисленных эпизодов боевой жизни отважного воина Рагимбая Утигенова. В часы затишья он часто говорил в кругу бойцов своего взвода:
— Каждый уничтоженный фашист приближает нас к победе. Хочется быстрее закончить войну и вернуться в родной колхоз. Руки соскучились по работе.
А победа была уже близка. Дивизия, в которой был Утигенов. находилась на территории противника в Восточной Пруссии, усиленно готовилась к новому решающему броску.
13 января 1945 года после длительной и мощной артподготовки части дивизии перешли в решительное наступление. Во время атаки одного населенного пункта в глубине обороны противника был тяжело ранен командир взвода. Неся потери, бойцы залегли. Это угрожало срывом операции. В такой кртический момент во весь свой могучий рост встал сержант Утигенов и зычным голосом скомандовал:
— Взвод, за мной! Вперед! — и первым бросился в атаку.
Противник, не выдержав стремительного натиска, оставляя раненых и оружие, бросился бежать. Деревня была взята. За этот подвиг Рагимбай был удостоен высшей солдатской награды — ордена Славы III степени.
В течение нескольких дней без сна и отдыха наши бойцы преследовали противника. Впереди, как всегда, шел со своим взводом сержант Утигенов, уничтожая живую силу и технику врага.
— Отдыхать будем потом, а сейчас нужно торопиться, — улыбаясь, говорил он бойцам. — Теперь недалеко осталось и до Берлина.
Но не сбылась мечта Рагимбая, не пришлось ему, как победителю, расписаться на стенах поверженного рейхстага. За него это сделали его боевые друзья, вошедшие первыми в Берлин.
17 января на подступах к Гумбиннену противник оказал упорное сопротивление, пытаясь задержать продвижение наших войск. Первый батальон 664-го гвардейского полка дважды атаковал населенный пункт Кляйн Байчен (после войны — пос. Любимовка Брянского сельсовета). Но успеха не имел.
— Товарищ капитан, разрешите мне со своим взводом пробраться в тыл к противнику и атаковать его, — обратился сержант Утигенов к командиру батальона.
Комбат хорошо знал Утигенова.
Если он за что-либо берется, обязательно выполнит.
— Ну что ж, сержант, желаю успеха!
Где ползком, где короткими перебежками, скрываясь за мелкими кустами и отдельными строениями, взвод во главе с Рагимбаем незамеченным вышел к западной окраине населенного пункта и внезапно атаковал противника с тыла. Среди немцев поднялась паника. Воспользовавшись этим, батальон ворвался в поселок, и скоро он был очищен от врага.
Когда батальон уже покидал село, из сарая вдруг застрочил пулемет. Несколько бойцов были ранены. Утигенов с группой бойцов ринулся к сараю, бросил одну, а затем вторую гранату. Пулемет затих. Но в это время из-за угла сарая прогремел выстрел, и Утигенов начал медленно падать. Когда к нему подбежали бойцы, он, превозмогая боль, чуть поднял голову и тихо проговорил:
—- Вперед! — и тут же упал, крепко сжимая в руках автомат.
Так ценой своей жизни отважный сын каракалпакского народа открыл путь батальону на запад. Вечером после боя рота со всеми воинскими почестями похоронила своего любимца — сержанта Рагимбая Утигенова. Командование посмертно наградило бесстрашного воина орденом Отечественной войны I степени.
Владимир Летягин