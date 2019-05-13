/ / / «И значит, нам нужна одна победа…»: воспоминания о хоре учителей

13 мая 2019, 13:33

Елена Горельникова, участница хора

(За доблестный труд )

(Из статьи К. Фёдорова «Честь труду — слава человеку» 5 июня 1984 год газета «За доблестный труд»)В этом же номере газеты была размещена фотография хора учителей А. Першикова.Хор учителей был создан по инициативе председателя горкома профсоюза учителей Марии Дмитриевны Ольшанской. И был одной из ярких, замечательных страниц культурной жизни нашего города. Руководила хором Татьяна Матвеева.В репертуаре нашего хора были удивительно прекрасные песни о Великой Отечественной войне. Одна из них, задорная, весёлая «Казаки в Берлине» была написана Цезарь Солодарем, братьями Даниилом и Дмитрием Покрасс 9 мая 1945 голда. Звучала радостно и празднично: «Едут, едут по Берлину наши казаки». Здесь звучала партия обаятельных участниц хора про девушку с флажком, с тонким станом, у которой бирюзой горят глаза. Немало труда вложила Татьяна Матвеева, чтобы женская часть хора создала образы кокетливых, улыбчивых, но строгих и ответственных победительниц, руководящих движением казаков на дорогах в Берлине 1945 года. Эта песня очень нравилась зрителям.Другая песня авторов Льва Ошанина и Анатолия Новикова «Эх, дороги» пелась настолько душевно, что некоторые пользователи интернета сейчас считают ее народной. «Знать не можешь доли своей, может, крылья сложишь посреди степей», — мы пели не только об участниках Священной войны, но и о нелёгком учительском труде. Пели эмоционально и впечатляюще.Еще одна песня «Десятый наш десантный батальон» Булата Окуджавы была кульминационным моментом выступления. Молоточки клавиш рояля ускоряли биение наших сердец, трудно было бороться со слезами, мешавшими вокалу. От сильных эмоций мы становились единым целым, что оказывало на слушателей колоссальное впечатление.С каждым концертом мы набирались мастерства, становились мудрее и взрослее. Весной 1984 года хор гусевских учителей стал победителем областного конкурса, проходившего в Доме культуры рыбаков Калининграда. А в декабре областное телевидение показало выступление нашего хора. Последний раз я участвовала в выступлении хора в Доме офицеров в январе 1985, посвящённом 40-летию героического штурма Гумбиннена.