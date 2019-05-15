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В рамках Программы конкретных дел отремонтируют тротуары на нескольких улицах

15 мая 2019, 17:32
В рамках Программы конкретных дел отремонтируют тротуары на нескольких улицах
Программа конкретных дел в 2019 году с учетом заявок и пожеланий жителей округа, депутатов окружного Совета и плановых мероприятий готовится к реализации.

Сегодня завершилась подача заявок на аукцион, по итогам которого будут определены подрядные организации на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту тротуара и устройства уличного освещения. Состоится он 20 мая 2019 года.

После заключения контракта 31 мая будут начаты работы по обустройству тротуаров по улицам:

  • Железнодорожная (от ж/д переезда в сторону пос. Липово);
  • Железнодорожная (от д. № 8 до ул. Ульяновых);
  • Победы (от д. № 1 до д. № 5);
  • Московская (от д. № 6 до д. № 8 и от д. № 28 до пер. Пионерского).
программа конкретных дел аукцион
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В
# 1Внимание
Была информация  эта уже
Вчера, 18:25   ЦитироватьОтветить
00
Г
# 2Гость гость
Железнодорожная (от ж/д переезда в сторону пос. Липово)

до самого Липово сделают или только кусок до заправки?
Сегодня, 10:12   ЦитироватьОтветить
00
Ж
# 3Житель СВОЕГО города
Тротуар за домом № 4 по ул. Саперной (перекрёсток с ул. Московской, ориентир - приёмная партии "Единая Россия"). Когда будет отремонтирован тротуар по этой стороне. Все ноги перекалечили! Обратите внимание на данное предложение!  
Сегодня, 12:35   ЦитироватьОтветить
20
Г
# 4Гость виталий
Необходимо!!!!! заменить тротуарную плитку по ул. Победы от "Сбербанка" -"Глория". Вот где ноги можно переломать. Центр города!
Сегодня, 12:39   ЦитироватьОтветить
00

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