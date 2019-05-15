/ / / В рамках Программы конкретных дел отремонтируют тротуары на нескольких улицах

15 мая 2019, 17:32

Железнодорожная (от ж/д переезда в сторону пос. Липово);



Железнодорожная (от д. № 8 до ул. Ульяновых);



Победы (от д. № 1 до д. № 5);



Московская (от д. № 6 до д. № 8 и от д. № 28 до пер. Пионерского).



Программа конкретных дел в 2019 году с учетом заявок и пожеланий жителей округа, депутатов окружного Совета и плановых мероприятий готовится к реализации.Сегодня завершилась подача заявок на аукцион, по итогам которого будут определены подрядные организации на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту тротуара и устройства уличного освещения. Состоится он 20 мая 2019 года.После заключения контракта 31 мая будут начаты работы по обустройству тротуаров по улицам: