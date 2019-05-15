Очищать почву в Гусеве, загрязненную предприятием по производству бетона, будут местная администрация и «ЕСОО»

15 мая 2019, 21:04

Очищать почву в Гусеве, загрязненную предприятием по производству бетона, будут местная администрация и «ЕСОО». Это следует из письма, направленного региональным Управлением Росприроднадзора в общественную экологическую организацию «Зеленый Фронт».



В апреле общественники получили сигнал от жителей Гусева о том, что в районе промзоны, где располагается предприятие «Эдиль», обширная площадь земель загрязнена отходами производства бетона.



С целью проверки доводов обращения активисты «Зеленого Фронта» выехали в Гусев, где зафиксировали факт нарушения природоохранного законодательства, о котором сообщили гусевцы. После обследования загрязненной территории и фотофиксации загрязнения почв, экоактивисты направили обращение в Росприроднадзор. По результатам проверки Росприроднадзора в Администрацию Гусевского городского округа направлено Предостережение о недопустимости нарушения природоохранного законодательства, а также предписано ликвидировать загрязнение почв. Кроме того, информация о навалах различных видов отходов направлена Росприроднадзором в адрес регионального оператора по обращению с отходами ГПКО «Единая система обращения с отходами» для принятия мер по ликвидации свалок в рамках федерального закона «Об отходах производства и потребления».



Олег Иванов, председатель КРО МОО «Зеленый Фронт»: «В нашей практике довольно часто случаются ситуации, когда промышленные предприятия загрязняют природные объекты, которыми не вправе распоряжаться. Это касается как водных объектов, так и почв. В Гусеве случай классический — предприятие по производству бетона просто сливает жидкие отходы и сбрасывает твердые отходы производства бетона за свою территорию. Теперь убирать отходы частного предприятия будет муниципалитет за счет налогоплательщиков».

653 просмотра | 10 комментариев