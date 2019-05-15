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Информационный сайт города Гусева

Очищать почву в Гусеве, загрязненную предприятием по производству бетона, будут местная администрация и «ЕСОО»

15 мая 2019, 21:04
Очищать почву в Гусеве, загрязненную предприятием по производству бетона, будут местная администрация и «ЕСОО»
Очищать почву в Гусеве, загрязненную предприятием по производству бетона, будут местная администрация и «ЕСОО». Это следует из письма, направленного региональным Управлением Росприроднадзора в общественную экологическую организацию «Зеленый Фронт».

В апреле общественники получили сигнал от жителей Гусева о том, что в районе промзоны, где располагается предприятие «Эдиль», обширная площадь земель загрязнена отходами производства бетона.

С целью проверки доводов обращения активисты «Зеленого Фронта» выехали в Гусев, где зафиксировали факт нарушения природоохранного законодательства, о котором сообщили гусевцы. После обследования загрязненной территории и фотофиксации загрязнения почв, экоактивисты направили обращение в Росприроднадзор. По результатам проверки Росприроднадзора в Администрацию Гусевского городского округа направлено Предостережение о недопустимости нарушения природоохранного законодательства, а также предписано ликвидировать загрязнение почв. Кроме того, информация о навалах различных видов отходов направлена Росприроднадзором в адрес регионального оператора по обращению с отходами ГПКО «Единая система обращения с отходами» для принятия мер по ликвидации свалок в рамках федерального закона «Об отходах производства и потребления».

Олег Иванов, председатель КРО МОО «Зеленый Фронт»: «В нашей практике довольно часто случаются ситуации, когда промышленные предприятия загрязняют природные объекты, которыми не вправе распоряжаться. Это касается как водных объектов, так и почв. В Гусеве случай классический — предприятие по производству бетона просто сливает жидкие отходы и сбрасывает твердые отходы производства бетона за свою территорию. Теперь убирать отходы частного предприятия будет муниципалитет за счет налогоплательщиков».
экология
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Ш
# 1Шарапов
И что Александр Китаев на это согласится,?! УБИРАТЬ ЭДИЛЕВСКИЙ МУСОР.! 
Вчера, 21:23   ЦитироватьОтветить
31
а
# 2а
Меня хотели оштрафовать за пару телег песка под забором, а здесь по хлеще будет. Вот и посмотрим на реакцию администрации. Если им прокатит значит и всем можно !!!!
Вчера, 21:43   ЦитироватьОтветить
31
З
# 3Зритель
Очень странная ситуация.. А где реакция прокуратуры на нарушение природоохранного законодательства? По идее прикрыть контору до устранения за из счёт. Людей там не так много работает, налогов сомневаюсь, что тоже много платят. Дешевле для города обойдётся.
Вчера, 21:45   ЦитироватьОтветить
51
С
# 4Созерцающий
Теперь понятно, кто травит ручей, впадающий в Красную напротив водоканала. Какого цвета там вода только не бывает, а рыба регулярно к верху брюхом плавает. А потом всё это говно попадает в Красную. Суки! 
Вчера, 22:04   ЦитироватьОтветить
62
т
# 5так
«Эдиль» загадил территорию ,а убирать Администрации? Ну в общем ,я даже слов нормальных не подберу,что бы прокомментировать данную рубрику!
Вчера, 23:20   ЦитироватьОтветить
40
П
# 6Протуберанец
Эдиль барыши зарабатывал, а теперь всем жителям города предлагают за ними жопу подтереть. Классика жанра, дебилы бл..ь.
Вчера, 23:26   ЦитироватьОтветить
41
а
# 7а
Сами нагадили сами и должны убрать.
Сегодня, 08:46   ЦитироватьОтветить
00
В
# 8Васё
а тут контроль за использованием земель видно отсутствует.
- меня за пол куба песка возле ворот оштрафовали (при выгрузки рассыпалось из кучи)  
- так же намекали власти о штрафе: нужно косить и убирать вокруг своего участка на 15 метров. 

данное предприятие по всей области возит бетон в миксерах, его не тронь, хозяин депутат был и т.д. 
Сегодня, 09:08   ЦитироватьОтветить
00
Г
# 9Гость гость
Цитата: Созерцающий
Теперь понятно, кто травит ручей, впадающий в Красную напротив водоканала. Какого цвета там вода только не бывает, а рыба регулярно к верху брюхом плавает. А потом всё это говно попадает в Красную. Суки! 
это с водоканала - сброс от промывки фильтров
Сегодня, 10:10   ЦитироватьОтветить
10
Ж
# 10Житель СВОЕГО города
... теперь убирать отходы частного предприятия будет муниципалитет за счет налогоплательщиков
Последнее слово в предложении мне нравится больше всего. Т.е. за мой счёт будут убирать отходы производства за какими-то уродами, поганящими окружающую среду в целях извлечения прибыли в собственный карман! Как замечательно!
Сегодня, 12:26   ЦитироватьОтветить
20

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