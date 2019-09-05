/ / / Вспышка АЧС в Гусевском округе могла возникнуть из-за нарушений природоохранного законодательства

маточник в поселке Таманское (Гусевский ГО);



свиноводческий комплекс рядом с поселком Красногорское (Гусевский ГО);



свиноводческая ферма в пос. Кубановка (Гусевский ГО).



«Пренебрежение обязательными требованиями в сфере охраны окружающей среды является источником повышенной опасности, как причинения вреда природным компонентам, так и распространения различных заболеваний животных и человека. Африканская чума свиней — высокопатогенный вирус, который очень устойчив к условиям среды и уничтожается только при высокой температуре. В 2018 году аналогичные вспышки АЧС и карантинные мероприятия затронули два других крупных свиноводческих предприятиях области — „Правдинское свинопроизводство“ и „Балтзангас Нефтеоргсинтез“. К сожалению, производители свинины и ветеринарные службы области не сделали достаточных выводов», — комментирует председатель межрегиональной экологической общественной организации «Зелёный Фонд» Олег Иванов.

Межрегиональная экологическая общественная организация «Зелёный Фонд» получила письмо регионального Управления Росприроднадзора в Калининградской области, в котором сообщается о результатах проверочных мероприятий, проведенных в июле 2019 года в отношении ООО «Прибалтийская мясная компания три». Согласно информации Росприроднадзора, всего было проверено три объекта первой категории негативного воздействия на окружающую среду:По результатам проверки государственными инспекторами Росприроднадзора были выявлены нарушения, связанные с загрязнением почв и нарушением экологических требований. Суммарно выявлены нарушения по четырем статьям КоАП РФ. По оценкам МОО «Зелёный Фонд» сумма штрафов на юридическое лицо может составить от 440 до 730 тысяч рублей. Кроме того, две из четырех указанных Росприроднадзором статей предполагают административную приостановку деятельности.В «Зелёном Фонде отмечают», что выявленные Росприроднадзором массовые нарушения Природоохранного законодательства могли стать причиной вспышки африканской чумы свиней на маточнике «Прибалтийской мясной компании три» в Таманском.