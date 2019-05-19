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В Гусевском историко-краеведческом музее прошла «Музейная ночь»

19 мая 2019, 00:54
В Гусевском историко-краеведческом музее прошла «Музейная ночь»
18 марта в рамках всероссийского Дня музеев в нашем городе прошла «Музейная ночь». Территория гусевского музея превратилась в настоящий «Живой театр» полный зрелищ. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

Со сцены гостей и жителей города приветствовал глава глава городской администрации Александр Китаев, а также заместитель председателя окружного Совета депутатов Сергей Каюков. Александр Китаев преподнес для музея в подарок оригинал газеты за август 1914 года.

Весь вечер был пропитан атмосферой театра. На сцене для гусевцев и гостей со своими номерами выступил Калининградский областной музыкальный театр. Настоящее зрелищное выступление показал театр боевых действий академии фехтовального искусства. Посетителям были доступны разнообразные выставки. Рядом со сценой весь вечер работали интерактивные площадки и торговые точки.
музей
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# 1Остервенелая выхухоль
Все здорово!Но девушка , которая пела самые последние песни, перед розыгрышом, просто чудесно!Очень понравилось!
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