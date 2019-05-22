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В Гусеве начался прием заявок на путевки в лагеря для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

22 мая 2019, 12:21
В Гусеве начался прием заявок на путевки в лагеря для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
В Гусеве начался прием заявок на приобретение путевок для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря и центры.

Стоимость путевки определяется в соответствии с датой подачи документов и в зависимости от среднедушевого дохода семьи:

  • при среднедушевом доходе менее прожиточного минимума — путевка выдается бесплатно;
  • при среднедушевом доходе от 1 до 1,5 величин прожиточного минимума* –3570 руб.;
  • при среднедушевом доходе от 1,5 до 2 величин прожиточных минимумов* — 5355 руб.;
  • при среднедушевом доходе выше 2 величин прожиточных минимумов* — путевка приобретается родителями самостоятельно.

Приём детей в загородный стационарный детский оздоровительный лагерь осуществляется только при наличии документов, подтверждающих вакцинацию и ревакцинацию против кори или результатов серологических исследований, подтверждающих наличие антител к вирусу кори.

Обращаться в Управление социальной защиты населения администрации МО «Гусевский городской округ» по адресу: пр. Ленина, 50, тел. 3-32-75, каб. 207, 208, 211.

Порядок приобретения и выдачи путевок [15,45 Kb] (cкачали 7 раз)
Пример бланка подачи заявления [13,83 Kb] (cкачали 9 раз)
лагерь
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