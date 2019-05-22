Конкурсное агентство Калининградской области разместило тендер на приобретение музыкальных инструментов для Детской школы искусств города Гусева. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.
Планируется приобрести две электрогитары, две домры, три скрипки, четыре пианино, балалайку, аккордеон и флейту.
Максимальная сумма контракта оценивается в 2 764 000 рублей. Аукцион пройдет 6 июня.
Ранее мы писали, что Детская школа искусств включена в федеральный проект «Культурная среда», в рамках которого и приобретаются эти инструменты.
Размещён тендер на закупку музыкальных инструментов для Детской школы искусств
22 мая 2019, 22:07
ДШИ госзакупки
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