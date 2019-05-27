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Информационный сайт города Гусева

В Гусеве стартовала акция «Красная гвоздика»

27 мая 2019, 13:58
В Гусеве стартовала акция «Красная гвоздика»
25 мая при поддержке Волонтеров Победы в Гусеве стартовала акция «Красная гвоздика». Об этом в своей группе рассказывает Молодежный актив Гусева.

«Красная гвоздика» — всенародный символ памяти о павших героях и благодарности ныне живущим ветеранам боевых действий, которые сражались за наше Отечество.

Благотворительный фонд «Память поколений» ежегодно распространяет значки «Красная гвоздика» через сетевые магазины и при помощи Волонтеров Победы. Все средства от продажи значков идут на помощь ветеранам, пострадавшим в результате боевых действий.

Каждый, кто носит этот значок на одежде, может гордо сказать: «Я помню погибших героев. Я помогаю ныне живущим ветеранам».
волонтёры молодежный актив
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