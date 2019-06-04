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В Гусеве акция «Красная гвоздика» будет проходить до 22 июня

4 июня 2019, 11:43
В Гусеве акция «Красная гвоздика» будет проходить до 22 июня
Акция «Красная гвоздика» продолжается. На улицах города Гусева выходят участники движения «Волонтеры Победы» . До 22 июня ищите ребят в в скверах, парках и на многолюдных улицах, чтобы получить значок «Красную гвоздику» и пожертвовать деньги в пользу ветеранов.

Все вырученные средства будут направлены на оказание медицинской помощи героям нашей страны, которые нуждаются в поддержке.

Каждый, кто носит значок «Красная гвоздика» на одежде, может гордо сказать: «Я помню погибших героев. Я помогаю ныне живущим ветеранам».
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