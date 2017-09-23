Социальные службы окажут всестороннюю помощь родственникам погибших и пострадавшим в ДТП под Гвардейском
23 сентябрь 2017, 15:32
Как сообщила 23 сентября руководитель министерства социальной политики Анжелика Майстер, специалисты Центра помощи семье и детям, а также муниципальных органов социальной защиты посетят семьи погибших пострадавших в ДТП под Гвардейском.Теги: авария Админстрация Гусевского района
«Мы готовы оказать всестороннюю помощь в решении наиболее важных проблем и вопросов этих людей. Кроме того, всем им будет оказана срочная адресная помощь», - сообщила врио министра.
По телефону (4012) 531-231 открыта горячая линия, где можно получить психологическую поддержку, уточнить механизм получения материальной помощи, сообщить о том содействии, которое сейчас необходима семьям и пострадавшим.
«Эта страшная трагедия унесла жизни людей. Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибших и пострадавших. Принято решение оказать материальную помощь каждой семье погибших – по 250 тысяч рублей. Кроме того, Антон Алиханов поручил министерству социальной политики и руководителям муниципальных образований определить меры поддержки пострадавшим. Вся необходимая помощь медицинскими учреждениями оказывается в полном объеме. Руководством области рекомендовано всем главам муниципальных образований отменить или перенести все увеселительные мероприятия. Уже объявлено о переносе, например, праздника тыквы в Багратионовском городском округе, фейерверка в Зеленоградске. В семьях погибших побывали сегодня руководители Гусевского, Гурьевского, Черняховского и Гвардейского городских округов, чтобы выразить соболезнования, определить меры поддержки», - рассказал Александр Торба.
На базе администрации Гусевского городского округа также создан штаб помощи родным и близким пострадавших в этой страшной аварии. Звонки принимаются по телефону: 8(40143)3-43-74. Сотрудники штаба оказывают психологическую и социальную поддержку пострадавшим в ДТП и их семьям. Осуществляется доставка родственников к месту происшествия, к месту госпитализации и на опознание.
Штаб постоянно находится на связи с службами МЧС, МВД, медицинскими учреждениями. По словам начальника отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуация администрации Ивана Ольшанского сегодня утром из г. Гусева была отправлена первая машина с родственниками пострадавших в ДТП до БСМП г. Калининграда.
В Калининграде проводится благотворительный марафон по сбору пожертвований семьям погибших при ДТП. Мероприятие совместно проводят благотворительный фонд «Верю в чудо», ГТРК «Калининград», медиахолдингом «Западная пресса» при поддержке правительства Калининградской области.
«Мы готовы оказать всестороннюю помощь в решении наиболее важных проблем и вопросов этих людей. Кроме того, всем им будет оказана срочная адресная помощь», - сообщила врио министра.
По телефону (4012) 531-231 открыта горячая линия, где можно получить психологическую поддержку, уточнить механизм получения материальной помощи, сообщить о том содействии, которое сейчас необходима семьям и пострадавшим.
«Эта страшная трагедия унесла жизни людей. Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибших и пострадавших. Принято решение оказать материальную помощь каждой семье погибших – по 250 тысяч рублей. Кроме того, Антон Алиханов поручил министерству социальной политики и руководителям муниципальных образований определить меры поддержки пострадавшим. Вся необходимая помощь медицинскими учреждениями оказывается в полном объеме. Руководством области рекомендовано всем главам муниципальных образований отменить или перенести все увеселительные мероприятия. Уже объявлено о переносе, например, праздника тыквы в Багратионовском городском округе, фейерверка в Зеленоградске. В семьях погибших побывали сегодня руководители Гусевского, Гурьевского, Черняховского и Гвардейского городских округов, чтобы выразить соболезнования, определить меры поддержки», - рассказал Александр Торба.
На базе администрации Гусевского городского округа также создан штаб помощи родным и близким пострадавших в этой страшной аварии. Звонки принимаются по телефону: 8(40143)3-43-74. Сотрудники штаба оказывают психологическую и социальную поддержку пострадавшим в ДТП и их семьям. Осуществляется доставка родственников к месту происшествия, к месту госпитализации и на опознание.
Штаб постоянно находится на связи с службами МЧС, МВД, медицинскими учреждениями. По словам начальника отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуация администрации Ивана Ольшанского сегодня утром из г. Гусева была отправлена первая машина с родственниками пострадавших в ДТП до БСМП г. Калининграда.
В Калининграде проводится благотворительный марафон по сбору пожертвований семьям погибших при ДТП. Мероприятие совместно проводят благотворительный фонд «Верю в чудо», ГТРК «Калининград», медиахолдингом «Западная пресса» при поддержке правительства Калининградской области.
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