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Информационный сайт города Гусева

В городском музее работает экспозиция «Штурм Гумбиннена 1944-945 годов. Победа»

27 мая 2019, 16:07
В городском музее работает экспозиция «Штурм Гумбиннена 1944-945 годов. Победа»
В одном из залов Гусевского историко-краеведческого музея есть постоянная экспозиция «Штурм Гумбиннена 1944-945 годов. Победа». Среди прочих экспонатов больше всех посетителей музея привлекает «Схема немецко-фашистской обороны и наступления 28-й армии на город Гумбиннен в период с 13-го по 20-е января 1945 года».

Этот пожелтевший от времени альбомный листок с сине-красными стрелками и карандашными названиями немецких поселков и городов была составлена лично генерал-лейтенантом Александром Лучинским, подписана его рукой.

С начала января 1945 года 3-й Белорусский фронт под командованием дважды Героя Советского Союза генерала армии И. Д. Черняховского готовился к решающему наступлению на Восточную Пруссию. Александр Лучинский в то время был командующий 28-й армией 3-го Белорусского фронта. При прорыве обороны противника в Восточной Пруссии 28-я армия прошла с тяжелыми боями около 150 километров, овладела многими опорными пунктами противника, форсировала ряд водных преград, брала, кроме Гумбиннена, Фриндланд, Домнау, Прейсиш-Эйлау. Звание Героя Советского Союза генералу Лучинскому присвоено за энергичное командование войсками армии, твердость и личное мужество, проявленные им при прорыве сильно укрепленной обороны противника в Восточной Пруссии под Гумбинненом.

Основателем Гусевского музея, в основу которого легли экспозиции бывшей средней школы № 3 был учитель школы Александр Иванов, имя которого сейчас и носит музей. Он неоднократно организовывал встречи гусевцев с ветеранами и участниками штурма Гумбиннена. В одну этих встреч генерал Лучинский, который жил в Москве, и передал в школьный музей карту-схему. На стенде в музее также хранится фотография, где Александ Иванов, Александр Лучинский и сын Героя Советского Союза Сергея Ивановича Гусева Михаил Гусев рассматривают этот теперь уже музейный экспонат.

музей выставка великая отечественная война
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