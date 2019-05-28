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Информационный сайт города Гусева

Дорофеев Артём Витальевич — футболист Питерского Зенита в ФК Гусев

28 мая 2019, 19:46
Дорофеев Артём Витальевич — футболист Питерского Зенита в ФК Гусев
26 мая прошёл день массового футбола в России. Завершился Чемпионат нашей российской премьер-лиги. Питерский «Зенит» стал чемпионом. В составе этого клуба гусевцы ещё не играли. Надеемся, что всё ещё впереди. Но вот в составе Гусевского футбольного клуба играл Ленинградец Дорофеев Артём Витальевич — в прошлом футболист Зенита.

За наш город Артём Витальевич играл в в 2010 году. Футбольный клуб «Гусев» занял тогда достойное седьмое место.

До прихода в наш клуб Артём Витальевич успел поиграть в таких клубах, как «Зенит» (Санкт-Петербург), «Рубин» (Казань), «Носта» (Новотроицк). Немало игр провел в Калининградской «Балтике», играя в ПФЛ и ФНЛ.

За свою профессиональную карьеру Артём Витальевич провёл более 300 матчей. Несколько раз выигрывал с разными клубами чемпионат России в разных дивизионах. Сейчас живёт в Санкт-Петербурге.

Владимир Летягин
футбол история
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