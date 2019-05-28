/ / / Дорофеев Артём Витальевич — футболист Питерского Зенита в ФК Гусев

За наш город Артём Витальевич играл в в 2010 году. Футбольный клуб «Гусев» занял тогда достойное седьмое место.
До прихода в наш клуб Артём Витальевич успел поиграть в таких клубах, как «Зенит» (Санкт-Петербург), «Рубин» (Казань), «Носта» (Новотроицк). Немало игр провел в Калининградской «Балтике», играя в ПФЛ и ФНЛ.
За свою профессиональную карьеру Артём Витальевич провёл более 300 матчей. Несколько раз выигрывал с разными клубами чемпионат России в разных дивизионах. Сейчас живёт в Санкт-Петербурге.
Владимир Летягин