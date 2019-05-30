/ / / Заключён контракт на обустройство уличного освещения в городе и нескольких поселках

27 мая был заключен контракт на обустройство уличного освещения в рамках программы конкретных дел по адресам:Выполнять работы будет подрядная организация ООО «Виттенберг».

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