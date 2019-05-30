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Заключён контракт на обустройство уличного освещения в городе и нескольких поселках
30 мая 2019, 11:44
освещение программа конкретных дел
27 мая был заключен контракт на обустройство уличного освещения в рамках программы конкретных дел по адресам:
- Гусев, ул. Багратиона (от пр. Ленина до пересечения с ул. Пригородной);
- пос. Северный, (от дома № 25 до дома № 26);
- пос. Поддубы, ул. Центральная (от дома № 3 до дома № 12);
- пос. Маяковское, ул. Маяковского (от дома № 15 до дома № 20);
- пос. Майское, ул. Лесная (от дома № 2 до дома № 6);
- пос. Первомайское, ул. Молодежная (от дома № 3 до дома № 4);
- пос. Лермонтово, ул. Молодежная».
Выполнять работы будет подрядная организация ООО «Виттенберг».
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