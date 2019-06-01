Депутаты от ЛДПР установили детскую игровую площадку в детском саду № 5

1 июня 2019, 23:34

Депутат фракции ЛДПР Калининградской областной Думы, координатор Гусевского МО Андрей Олейник, депутаты фракции ЛДПР Гусевского окрсовета Светлана Булатова, Александр Лебедев, Алексей Агатов от Калининградского регионального отделения ЛДПР подарили и установили в детском саду детскую игровую площадку.



Региональное отделение партии всегда очень внимательно относится ко всему, что касается детей. Поэтому когда прозвучало предложение депутатов Гусевского окрсовета обустроить детскую площадку на территории детсада № 5 г. Гусева, фракция ЛДПР взяла на себя эту обязанность. Сразу же начались работы по приобретению необходимых материалов, изготовлению конструкций, их установке.



Ребята, которые после выходных придут в детский сад, будут приятно удивлены подарку ЛДПР.

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