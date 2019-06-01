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Информационный сайт города Гусева

Депутаты от ЛДПР установили детскую игровую площадку в детском саду № 5

1 июня 2019, 23:34
Депутаты от ЛДПР установили детскую игровую площадку в детском саду № 5
Депутат фракции ЛДПР Калининградской областной Думы, координатор Гусевского МО Андрей Олейник, депутаты фракции ЛДПР Гусевского окрсовета Светлана Булатова, Александр Лебедев, Алексей Агатов от Калининградского регионального отделения ЛДПР подарили и установили в детском саду детскую игровую площадку.

Региональное отделение партии всегда очень внимательно относится ко всему, что касается детей. Поэтому когда прозвучало предложение депутатов Гусевского окрсовета обустроить детскую площадку на территории детсада № 5 г. Гусева, фракция ЛДПР взяла на себя эту обязанность. Сразу же начались работы по приобретению необходимых материалов, изготовлению конструкций, их установке.

Ребята, которые после выходных придут в детский сад, будут приятно удивлены подарку ЛДПР.
ЛДПР детский сад
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# 1ОбосЦаЦца
За свои бабки установили? С зарплаты скинулись? Ай да ууумнички!!! 
Сегодня, 01:14   ЦитироватьОтветить
00
Ж
# 2Житель города
 С какой целью ЛДПР каждый свой «пук» на обозрение выставляет? Уже попахивает клоунадой.... Это, конечно, все прекрасно, благодарности в детских садах, площадки игровые, поздравление детей на Новый год......Но это все должно быть «тихо» сделано, не для показухи и пиара......И желательно за свой счёт, чтобы не стыдно было в СМИ выставлять....А так, за налоги жителей страны - это не сложно все организовать и сделать......Задумайтесь, ув. ЛДПР.
Сегодня, 01:28   ЦитироватьОтветить
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