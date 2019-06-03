/ / / Мобильные бригады «золотой час мобильных услуг» посетили посёлки Маяковское и Калининское

Мобильные бригады «золотой час мобильных услуг» — это направление новое для жителей нашего округа. Первые выезды в поселки территориальных отделов — это демонстрация принципа работы мобильной бригады.
В состав бригад включаются специалисты направлений, востребованных для групп жителей, объединенных по проживанию. На месте работы бригады организуются групповые лекции по общим вопросам, ведется индивидуальное консультирование граждан.
Особо уделяется внимание вопросам социального обслуживания на дому. Сотрудники МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения в Гусевском городском округе» рассказывают о деятельности центра, разъясняют порядок получения социальных услуг.
Чаще всего за госуслугами обращаются люди пожилого, преклонного возраста, инвалиды, беременные женщины, многодетные семьи. Для обслуживания граждан из категории маломобильных, проживающих в отдалённых поселках округа, в составе бригады всегда есть сотрудники Гусевского МФЦ.
Для МФЦ — это возможность проработать алгоритм работы мобильного офиса. По результатам анализа востребованности выделены 7 услуг, которые предоставляются на выезде: «Конверт жизни», «Обмен, выдача дубликата СНИЛС», «Государственная регистрация права и кадастровый учет», «Компенсация жилищно-коммунальных услуг (отдельным категориям федеральных льготников)», «Доставка пенсии», «Предоставление земельных участков в собственность за плату под существующими объектами недвижимости», «Предоставление субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг».
Особое направление — просветительская работа по тематике проекта «О факторах риска возникновения инсульта, мерах его профилактики и системе распознания». Ведут его медицинские сотрудники ГБУЗ КО «Гусевская центральная районная больница».
Обучают принципам восстановления после инсульта в домашних условиях специалисты по лечебной физкультуре ГМКСУ «Стадион». Они проводят практическое занятие. Ориентируясь на людей пожилого возраста, разработан комплекс физических упражнений для утренней гимнастики, которому обучают всех желающих участников встреч.
От жителей поселков Маяковское и Калининское поступил запрос на проведение консультаций педагога-психолога для подростков по вопросам профориентации и женщин в возрасте 50+ «Способы восстановления психологического равновесия». Проводила занятия психолог МБУ КЦСОН в ГГО. По окончании групповых занятий было организовано индивидуальное консультирование.
В рамках ведения адресных выездных консультаций 21 марта в поселке Михайлово работали специалисты МБУ ЦППРиК Гусева. К ним за консультацией обратились две семьи, имеющие детей младшего школьного возраста.
Услуги бытовых нужд оказываются силами добровольцев — студентов ГБУ КО ПОО «Колледж агротехнологий и природообустройства» (ранее — ГАПК). Поступающие заявки от пожилых людей, которые испытывают затруднения самостоятельно обслуживать свои бытовые потребности, регистрируются и передаются бригаде добровольцев для исполнения. Уборка прилегающей к дому территории, вскопка земельного участка — уже выполненные работы для членов ветеранской организации.
Участие в выездных мероприятиях приняли 257 человек. 76 жителей получили индивидуальные консультации по вопросам получения услуг ПФР, услуг, связанным с оформлением земельных участков в собственность и в аренду, субсидий ЖКУ. Принято 57 заявлений на оформление Конверта жизни.
Мобильные бригады «золотой час мобильных услуг» посетили посёлки Маяковское и Калининское
3 июня 2019, 12:34
Услуга идёт к людям
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