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Начат ремонт тротуара на улице Железнодорожной в сторону поселка Липово

8 июня 2019, 14:19
Начат ремонт тротуара на улице Железнодорожной в сторону поселка Липово
Подрядной организацией ООО «СК Виттенберг», в соответствии с заключенным договором, начаты подготовительные работы по ремонту тротуара по улице Железнодорожной в сторону поселка Липово.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, в настоящее время на строительную площадку завезён бордюр, техника и установлены временные дорожные знаки.

Напомним, что работы выполняются в рамках программы конкретных дел. Всего в рамках этой программы планируется ремонт четырёх участков тротуаров на нескольких улицах города. Полностью работы планируют завершить до 12 июля.
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М
# 1Местная
Уже лучше? Но было бы идеально протянуть тротуар через все Липово... Международная трасса фактически, жилой поселок, а тротуаров нет... И деги ходят по обочине, рискуя....
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