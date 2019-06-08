Подрядной организацией ООО «СК Виттенберг», в соответствии с заключенным договором, начаты подготовительные работы по ремонту тротуара по улице Железнодорожной в сторону поселка Липово.
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, в настоящее время на строительную площадку завезён бордюр, техника и установлены временные дорожные знаки.
Напомним, что работы выполняются в рамках программы конкретных дел. Всего в рамках этой программы планируется ремонт четырёх участков тротуаров на нескольких улицах города. Полностью работы планируют завершить до 12 июля.
Начат ремонт тротуара на улице Железнодорожной в сторону поселка Липово
8 июня 2019, 14:19
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