Сегодня в Городском ДК стартовала школа волонтера «ДоброШкола»

7 июня 2019, 13:14

Сегодня в Городском доме культуры стартовала школа волонтера «ДоброШкола». Организаторы проведения — Подростково-молодежный клуб ГДК при поддержке ГБУ «Калининградский добровольческий центр».



Калининградский областной центр добровольчества занимается развитием добровольства в регионе и проводят различные обучающие программы для волонтеров. Одно из направлений это обучающие мероприятия муниципальных образований. В нашем городе мероприятие такого формата проходит впервые и нацелено оно на то, чтобы ребята, а их было более 40 человек, научились писать проекты, поверили в себя, поняли, что их идеи грандиозны и имеют шанс на реализацию. Также спикеры мероприятия Ульяна Бирюкова начальник отдела развития добровольчества в Калининградском областном центре добровольчества и и руководитель Калининградской региональной детско-молодежной общественной организации «БАРС» (КРДМОО «БАРС») Елена Яшиницына рассказали о том как принять участие в конкурсе «Доброволец России — 2019».



Напоминаем, что в течение недели участникам предоставиться возможность попробовать себя в разных видах волонтерства, узнать новое о добровольчестве, а также познакомиться с другими ребятами, тоже не желающими скучать этим летом! Завершит неделю акция в честь Дня России.

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