Магазин «Двери» на Красноармейской Магазин «Двери» на Красноармейской
/ / / В парковой зоне ФОКа прошло торжественное мероприятие, посвящённое Дню России
Информационный сайт города Гусева

В парковой зоне ФОКа прошло торжественное мероприятие, посвящённое Дню России

12 июня 2019, 16:08
В парковой зоне ФОКа прошло торжественное мероприятие, посвящённое Дню России
Сегодня в парковой зоне ФОКа состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню России. Программу открыли песнями о нашей прекрасной стране, рассказали в пресс-службе администрации округа.

Поздравил гусевцев с важным патриотическим праздником глава администрации МО «Гусевский городской округ» Александр Китаев. Он поблагодарил всех за то, что не променяли берег Балтийского моря на зелёный газон у ФОКа. После, глава администрации провёл церемонию награждения благодарственными письмами гусевцев, принимающих активное участие в развитии творчества и воспитании патриотизма у подрастающего поколения.

Несмотря на палящее солнце, многие гусевцы собрались возле сцены, чтобы насладиться праздничной программой, которая прошла на высоком уровне. Задорные песни и танцы в исполнении гусевских коллективов не оставили равнодушными никого.
День России
355 просмотров   |   2 комментария
0 голосов
Другие новости по теме
Порядок расчета платы потребителей-граждан за услуги по обращению с отходами
Порядок расчета платы потребителей-граждан за услуги по обращению с отходами
В канун Нового года в городском ДК чествовали самых умных и талантливых
В канун Нового года в городском ДК чествовали самых умных и талантливых
В янтарном крае официально стартовал купальный сезон
В янтарном крае официально стартовал купальный сезон
Евгений Михайлов покинул пост главы администрации города Гусева
Евгений Михайлов покинул пост главы администрации города Гусева
Y
# 1Yanka
  1. Никто не умер от жары?сколько людей пришло?мне одной было не до улицы?
Сегодня, 19:26   ЦитироватьОтветить
10
О
# 2ОК
Сегодня прошей было умереть. Вернее в полдень я умер и только воскрес.
Сегодня, 21:02   ЦитироватьОтветить
10

Оставить комментарий

Ветеринарная клиника Хатико Ветеринарная клиника Хатико