Сегодня в парковой зоне ФОКа состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню России. Программу открыли песнями о нашей прекрасной стране, рассказали в пресс-службе администрации округа.
Поздравил гусевцев с важным патриотическим праздником глава администрации МО «Гусевский городской округ» Александр Китаев. Он поблагодарил всех за то, что не променяли берег Балтийского моря на зелёный газон у ФОКа. После, глава администрации провёл церемонию награждения благодарственными письмами гусевцев, принимающих активное участие в развитии творчества и воспитании патриотизма у подрастающего поколения.
Несмотря на палящее солнце, многие гусевцы собрались возле сцены, чтобы насладиться праздничной программой, которая прошла на высоком уровне. Задорные песни и танцы в исполнении гусевских коллективов не оставили равнодушными никого.
В парковой зоне ФОКа прошло торжественное мероприятие, посвящённое Дню России
12 июня 2019, 16:08
День России
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