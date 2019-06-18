Волонтеры «Технополиса GS» завершили восстановительные работы на заброшенном захоронении под Озёрском

18 июня 2019, 11:56

В минувшую субботу в поселке Ушаково Озерского района волонтеры «Технополиса GS» совместно с краеведами завершили восстановительные работы на заброшенном захоронении времен Первой мировой войны. Здесь покоятся 95 русских солдат, погибших в боях 1914 года.



Шесть лет назад в Озерском районе группа краеведов начала работы по благоустройству заброшенных воинских захоронений периода Первой мировой. Во время уборки территории они обнаружили крупный камень, который частично врос в землю. Его выкопали и заметили, что обратная сторона гладко стесана, а под присохшим грунтом проглядывалась надпись на немецком языке. Глыбу отмыли и эпитафию прочли. Выяснилось, что надгробный камень призван увековечить память 94 русских солдат и капитана Лоренца, погибших 11 ноября 1914 года в битве у Штропкена под Даркеменом (ныне Озерском).



В октябре прошлого года группа общественников расчистила территорию воинского захоронения и установила найденный надгробный камень. А уже этим летом, 15 июня, рядом с исторической находкой был установилен еще один памятный камень с дублем мемориальной надписи на русском языке, чтобы любой желающий смог прочесть эпитафию и познакомиться с историей региона. К этому моменту волонтеры «Технополиса GS» и краеведы завершили работы по благоустройству территории.



Для справки:



Программа «Технополиса GS» по благоустройству воинских захоронений времен Первой мировой войны в Калининградской области стартовала в 2013 году. Выполняется непростая задача: сохранение культурного наследия и памяти об истории края. За это время в волонтерском движении приняли участие более 300 человек.



Кроме того, в прошлом году «Технополис GS» инициировал историко-культурную акцию «Тысячи имен». Масштабный проект призван определить и увековечить имена воинов Русской императорской армии, отдавших жизни во время Первой мировой войны, найти их потомков и восстановить связь поколений.

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