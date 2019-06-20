Вчера вечером парковая зона ФОКа превратилась в настоящий театр, ведь там проходил вечер выпускников 2019 года, объявленного годом Театра! В парке было многолюдно, шумно и царила атмосфера, какая бывает только на «Выпускных вечерах». Об этом рассказали в пресс-службе администрации округа.
Оживленные юноши и девушки, взволнованные родители и учителя. Мальчишки — в основном в традиционных костюмах и светлых рубашках. Наряды девочек похожи на яркое оперенье экзотических птиц. Виновников торжества встречали весёлые и игривые мимы, а вдоль аллеи до сцены расположились загадочные и нежные живые скульптуры.
На торжественном вечере, посвящённом главному событию прошедшего учебного года, присутствовали почетные гости: министр образования Калининградской области Светлана Трусенева, глава администрации МО «Гусевский городской округ» Александр Китаев, глава муниципального образования, председатель Окружного совета депутатов Андрей Гнездилов, настоятель Храма Всех Святых, протоиерей Георгий Матвеев.
Выпускников поздравляли с окончанием школы и торжественно провожали во взрослую жизнь. В этот день они принимали поздравления от официальных лиц города, педагогов и родителей. Концертные номера подарили творческие коллективы Гусева, а также, приехавший из Калининграда, театр «Шкаф».
Лучшие выпускники — отличники в учебе, добившиеся успехов в общественной жизни, спорте и творчестве получили грамоты, благодарственные письма.
В парковой зоне ФОКа прошёл вечер выпускников
20 июня 2019, 12:03
выпускники
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