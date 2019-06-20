Магазин «Двери» на Красноармейской Магазин «Двери» на Красноармейской
/ / / В парковой зоне ФОКа прошёл вечер выпускников
Информационный сайт города Гусева

В парковой зоне ФОКа прошёл вечер выпускников

20 июня 2019, 12:03
В парковой зоне ФОКа прошёл вечер выпускников
Вчера вечером парковая зона ФОКа превратилась в настоящий театр, ведь там проходил вечер выпускников 2019 года, объявленного годом Театра! В парке было многолюдно, шумно и царила атмосфера, какая бывает только на «Выпускных вечерах». Об этом рассказали в пресс-службе администрации округа.

Оживленные юноши и девушки, взволнованные родители и учителя. Мальчишки — в основном в традиционных костюмах и светлых рубашках. Наряды девочек похожи на яркое оперенье экзотических птиц. Виновников торжества встречали весёлые и игривые мимы, а вдоль аллеи до сцены расположились загадочные и нежные живые скульптуры.

На торжественном вечере, посвящённом главному событию прошедшего учебного года, присутствовали почетные гости: министр образования Калининградской области Светлана Трусенева, глава администрации МО «Гусевский городской округ» Александр Китаев, глава муниципального образования, председатель Окружного совета депутатов Андрей Гнездилов, настоятель Храма Всех Святых, протоиерей Георгий Матвеев.

Выпускников поздравляли с окончанием школы и торжественно провожали во взрослую жизнь. В этот день они принимали поздравления от официальных лиц города, педагогов и родителей. Концертные номера подарили творческие коллективы Гусева, а также, приехавший из Калининграда, театр «Шкаф».

Лучшие выпускники — отличники в учебе, добившиеся успехов в общественной жизни, спорте и творчестве получили грамоты, благодарственные письма.
выпускники
343 просмотра   |   2 комментария
1 голос
Другие новости по теме
Позиция компании ООО «МостДеталь» по мосту-долгострою в Гусеве
Позиция компании ООО «МостДеталь» по мосту-долгострою в Гусеве
Репортаж Rugrad.eu о том, как проходили выборы на востоке области
Репортаж Rugrad.eu о том, как проходили выборы на востоке области
Весь минувший день в Гусеве царила праздничная атмосфера
Весь минувший день в Гусеве царила праздничная атмосфера
В этом году почетную книгу выпускников пополнили одиннадцать гусевских девчонок и мальчишек
В этом году почетную книгу выпускников пополнили одиннадцать гусевских девчонок и мальчишек
к
# 1каменный гость
аттестаты ещё не выдали а праздник уже закатили. чтоб быстрее от этих выпускников от™ся видимо, площадь надо допиливать достраивать :))
Сегодня, 13:37   ЦитироватьОтветить
02
Е
# 2ЕвГен
каменный гость,
Глупость написали.
Выпускной 19 числа придуман не в Гусеве,а эта дата утверждена централизованно. Как минимум - по нашей области.
Сегодня, 13:53   ЦитироватьОтветить
00

Оставить комментарий

Ремонт телевизоров Ремонт телевизоров