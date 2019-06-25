В Калининградской области назовут имена военнослужащих, погибших в боях Первой мировой войны

25 июня 2019, 12:20

Холдинг GS Group и БФУ им. И. Канта подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого в регионе будет реализована комплексная программа по увековечению памяти воинов, погибших в период Первой мировой войны на территории Калининградской области. Ее ключевой задачей является определение имен солдат русской императорской армии, покоящихся на безымянных воинских захоронениях.



Программа включает два основных направления: архивные исследования, в рамках которых планируется определить имена и данные для идентификации мест захоронения военнослужащих, павших в боях Первой мировой войны на территории Калининградской области, и создание информационной платформы, включающей в себя электронную базу данных с именами и другой личной информацией военнослужащих, для возможности поиска потомков и восстановления исторической памяти о Первой мировой войне.



Соглашение подписано в рамках масштабного историко-культурного проекта «Тысячи имен», который стартовал в 2018 году по инициативе холдинга GS Group.



«Этот проект стал продолжением многолетней деятельности волонтерского движения „Технополиса GS“, местных краеведов и инициативных жителей области по благоустройству воинских захоронений Первой мировой войны. К настоящему моменту нам уже удалось найти и увековечить имена 37 воинов. Но, мы уверены, что сотрудничество с БФУ им. И. Канта позволит существенно продвинуться в этом направлении и пройти путь от безымянных могил к личной истории каждого солдата», — отметила директор фонда поддержки социально-культурных инициатив «Креативная платформа ДжиЭс» Вероника Бялковская.



«Сотрудники холдинга обратились к нам с предложением о сотрудничестве в создании электронной базы данных, которая будет содержать информацию о русских войнах Первой мировой войны, погибших на территории нынешней Калининградской области. Нам предстоит длительная и кропотливая работа в архивах Санкт-Петербурга и Москвы только для того, чтобы определиться с наличием и объемом нужной информации. Но, вместе с тем, это интересная задача, которая станет отправной точкой для реализации масштабного социально-исторического проекта, призванного восстановить память поколений», — подчеркнул ректор БФУ им. И. Канта Андрей Клемешев.



Первым шагом в реализации партнерской программы БФУ им. И. Канта и GS Group станет проведение научного исследования по описанию содержащейся в Российском государственном историческом архиве (РГИА) информации о русских воинах, погибших в боях Первой мировой войны 4 (17) августа — 2 (15) сентября 1914 года и погребенных на территории современной Калининградской области. Его результатом станет создание списка источников о личных данных военнослужащих, с которым в дальнейшем будут работать студенты-историки, краеведы и волонтеры GS Group.

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