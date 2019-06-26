/ / / Депутаты от ЛДПР подарили детям новую песочницу

Во вторник, 25 июня, депутат облдумы от фракции ЛДПР Андрей Олейник вместе с депутатом фракции ЛДПР МО «Гусевский ГО» Александром Лебедевым, от Калининградского регионального отделения ЛДПР, подарили и установили на детской площадке новую песочницу, ранее разгромленную вандалами.
Кучу песка, которую тут же привезли, даже не пришлось разравнивать, местная ребятня справилась с этим в считанные минуты. «Главное, что дети счастливы и довольны, что и требовалось»
, — прокоментировал Андрей Олейник.
Гусевское местное отделение ЛДПР