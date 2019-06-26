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Депутаты от ЛДПР подарили детям новую песочницу

26 июня 2019, 13:55
Депутаты от ЛДПР подарили детям новую песочницу
Во вторник, 25 июня, депутат облдумы от фракции ЛДПР Андрей Олейник вместе с депутатом фракции ЛДПР МО «Гусевский ГО» Александром Лебедевым, от Калининградского регионального отделения ЛДПР, подарили и установили на детской площадке новую песочницу, ранее разгромленную вандалами.

Кучу песка, которую тут же привезли, даже не пришлось разравнивать, местная ребятня справилась с этим в считанные минуты. «Главное, что дети счастливы и довольны, что и требовалось», — прокоментировал Андрей Олейник.

Гусевское местное отделение ЛДПР
ЛДПР детская площадка
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# 1Роландас
Ну что, кто-нибудь крякнет что-нибудь не довольное по фото-съемку опять?
Молодцы, мужики!! Все, от пионеров в галстуках, до ребят-монтажников! 
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