/ / / Депутаты от ЛДПР подарили детям новую песочницу

26 июня 2019, 13:55

Гусевское местное отделение ЛДПР

Во вторник, 25 июня, депутат облдумы от фракции ЛДПР Андрей Олейник вместе с депутатом фракции ЛДПР МО «Гусевский ГО» Александром Лебедевым, от Калининградского регионального отделения ЛДПР, подарили и установили на детской площадке новую песочницу, ранее разгромленную вандалами.Кучу песка, которую тут же привезли, даже не пришлось разравнивать, местная ребятня справилась с этим в считанные минуты., — прокоментировал Андрей Олейник.