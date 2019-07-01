Магазин «Двери» на Красноармейской Магазин «Двери» на Красноармейской
/ / / Общество по сохранению восточно-прусского диалекта немецкого языка
Информационный сайт города Гусева

Общество по сохранению восточно-прусского диалекта немецкого языка

1 июля 2019, 22:33
Фотография, сделанная на тридцатилетие сообщества восточно-прусского диалекта немецкого языка Фотография, сделанная на тридцатилетие сообщества восточно-прусского диалекта немецкого языка
3 ноября 1985 года в городе Билефельде прошло первое учредительное собрание общества по сохранению восточно-прусского диалекта немецкого языка. В работе этого общества активное участие принимает совет сообщества из бывших жителей Гумбиннена во главе с председателем Карин Банзе.

При поддержке общества в университете города Киль был издан словарь восточно-прусского диалекта. Научная работа в этом направлении продолжается и по сей день. На данный момент руководит этим объединением Бурхард Леманн.

Владимир Летягин
история Гумбиннен
161 просмотр
3 голоса
Другие новости по теме
Билефельд — шеф сообщества Гумбиннен
Билефельд — шеф сообщества Гумбиннен
Четыре Гусевских дошкольных учреждения прошли заочный этап конкурса «Балтийские звёздочки науки»
Четыре Гусевских дошкольных учреждения прошли заочный этап конкурса «Балтийские звёздочки науки»
Знаменитые люди родом из Гумбиннена: известная бегунья Карин Бурнелет-Кребс
Знаменитые люди родом из Гумбиннена: известная бегунья Карин Бурнелет-Кребс
В Гусеве прошло собрание организации «Дети войны», после всех желающих пригласили в Калининград
В Гусеве прошло собрание организации «Дети войны», после всех желающих пригласили в Калининград

Оставить комментарий

Ветеринарная клиника Хатико Ветеринарная клиника Хатико