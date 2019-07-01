Общество по сохранению восточно-прусского диалекта немецкого языка
1 июля 2019, 22:33
Фотография, сделанная на тридцатилетие сообщества восточно-прусского диалекта немецкого языка
3 ноября 1985 года в городе Билефельде прошло первое учредительное собрание общества по сохранению восточно-прусского диалекта немецкого языка. В работе этого общества активное участие принимает совет сообщества из бывших жителей Гумбиннена во главе с председателем Карин Банзе.
При поддержке общества в университете города Киль был издан словарь восточно-прусского диалекта. Научная работа в этом направлении продолжается и по сей день. На данный момент руководит этим объединением Бурхард Леманн.