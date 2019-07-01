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Информационный сайт города Гусева

Во время празднования Дня молодёжи неизвестные поломали молодые деревья в парковой зоне ФОКа

1 июля 2019, 14:49
Во время празднования Дня молодёжи неизвестные поломали молодые деревья в парковой зоне ФОКа
Во время празднования Дня молодёжи неизвестные поломали молодые деревья в парковой зоне Физкультурно-оздоровительного комплекса.

«В то время, как активные жители нашего города праздновали День молодежи, неактивные решили таким образом „поздравить“ подрастающее поколение. Печально, что наши с вами земляки не ценят всего того, что делается для них же», — написали представители Физкультурно-оздоровительного комплекса в группе ВКонтакте.

Эти молодые деревья были высажены работниками ФОКа и жителями прилегающих домов.
ФОК
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я
# 1я
имбицилы
Сегодня, 15:48   ЦитироватьОтветить
10
Ж
# 2Житель города
Никогда наши жители не будут жить хорошо(((критиковать-о...это мы любим,изгадить своими комментариями любое дело, а как сделать что-то конкретно нужно,то сразу в кусты...А вот ломать,бить то,что сделали другие-это мы любим...Жить нам в хаосе,бардаке и безнадёге. 
Сегодня, 15:52   ЦитироватьОтветить
53
Г
# 3Гость Гость
Что там Фок, если родители так воспитывают детей, отсюда и получается, не свое, можно ломать, у нас  во дворе могут от яблони ветку сломать и бросить, у цветов шапки сорвать и бросить, но у себя не трогают,там по рукам получат. Вот и делайте выводы.
Сегодня, 16:53   ЦитироватьОтветить
31
Г
# 4Гость гость
Вот УРОДЫ
Сегодня, 16:56   ЦитироватьОтветить
41
ж
# 5жители гусева
Гость гость,
Нефёдов, где твои фотоловушки?  Не видать твоей работы, один треп....


Сегодня, 17:28   ЦитироватьОтветить
20
о
# 6он
Где дружинники? Где полиция ?  А вообще бы ,лучше        устраивать праздники в чистом поле и заодно усроить мастер- классы   по посадке деревьев ,  вот тогда они будут ценить  свой и чужой труд .  А  пьяных  надо пристегнуть наручниками друг к другу и пусть  водят хоровод до утра пока не протрезвеют.
Сегодня, 17:51   ЦитироватьОтветить
20
Е
# 7ЕвГен
Куски идиотов... Стыдно за таких жителей города
Сегодня, 19:45   ЦитироватьОтветить
10

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