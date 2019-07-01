Во время празднования Дня молодёжи неизвестные поломали молодые деревья в парковой зоне Физкультурно-оздоровительного комплекса.
«В то время, как активные жители нашего города праздновали День молодежи, неактивные решили таким образом „поздравить“ подрастающее поколение. Печально, что наши с вами земляки не ценят всего того, что делается для них же», — написали представители Физкультурно-оздоровительного комплекса в группе ВКонтакте.
Эти молодые деревья были высажены работниками ФОКа и жителями прилегающих домов.
Во время празднования Дня молодёжи неизвестные поломали молодые деревья в парковой зоне ФОКа
1 июля 2019, 14:49
ФОК
410 просмотров | 7 комментариев
Другие новости по теме