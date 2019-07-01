Во время празднования Дня молодёжи неизвестные поломали молодые деревья в парковой зоне ФОКа

1 июля 2019, 14:49

Во время празднования Дня молодёжи неизвестные поломали молодые деревья в парковой зоне Физкультурно-оздоровительного комплекса.



«В то время, как активные жители нашего города праздновали День молодежи, неактивные решили таким образом „поздравить“ подрастающее поколение. Печально, что наши с вами земляки не ценят всего того, что делается для них же», — написали представители Физкультурно-оздоровительного комплекса в группе ВКонтакте.



Эти молодые деревья были высажены работниками ФОКа и жителями прилегающих домов.

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