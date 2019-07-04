/ / / Об электронных визах для иностранных граждан

4 июля 2019, 12:11

Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России

по Калининградской области

В соответствии с внесёнными изменениями в статью 25.17 Федерального закона от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» с 1 июля 2019 года действует упрощенная схема въезда, пребывания и выезда иностранных граждан на территорию Калининградской области по визам в форме электронного документа.Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 15 мая № 595 граждане иностранных государств смогут въехать (выехать) на территорию нашей области через следующие пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации: Храброво (аэропорт), морской Калининград (в городах Калининграде, Балтийске и Светлом), автомобильные — Багратионовск (Безледы), Гусев (Голдап), Мамоново II (Гжехотки), Мамоново (Гроново), Морское (Нида), Пограничный (Рамонишкяй), Советск (Панемуне), Чернышевское (Кибартай), железнодорожные — Мамоново (Бранево) и Советск.Виза разрешает пребывание в Калининградской области не более восьми суток с момента въезда, действительна она будет в течение 30 дней. Въезд на другие территории России с этой визой невозможен.Заявления для получения однократной визы подаются на сайте Консульского департамента МИД Российской Федерации. Срок рассмотрения заявления не должен превышать более четырех календарных дней. После подачи заявления нужно отслеживать его статус, пока он не изменится на «Виза выдана», и распечатать PDF-файл, который придет на электронную почту.Можно обойтись и без бумажной версии электронной визы, но следует сохранить сведения любым другим способом, чтобы предъявить их представителям транспортной компании и сотрудникам пограничной службы при прохождении контроля.Введение одноразовой электронной визы в Калининградской области — это не первый опыт для нашей страны. С 2017 года по такой визе на территорию Дальневосточного федерального округа въезжали граждане 18 стран. Среди них — Япония, Китай, КНДР, Индия, Иран, ОАЭ, Турция, Мексика, Сингапур, Тайвань.Калининградскую область по упрощенной схеме могут посещать граждане 53 стран мира, из которых 38 — это государства Европы.Введению электронных виз, ставшего важным решением для въездного туризма, во многом помог опыт чемпионата мира по футболу — 2018. Тогда въезд иностранных граждан в Россию осуществлялся по паспортам болельщиков.Предполагается, что после введения электронных виз поток туристов в Россию увеличится на 20-40 процентов. В настоящее время в зависимости от гражданства и консульского сбора цена на однократную визу в Россию, получаемую в стандартные сроки, колеблется в пределах 35-125 евро. Граждане Литвы, к примеру, такие визы могут получать бесплатно, если их поездка имеет туристические, коммерческие или гуманитарные цели.Справочно: Калининградскую область по электронным визам могут посещать граждане следующих стран: Австрия, Андорра, Бахрейн, Бельгия, Болгария, Ватикан, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Индия, Индонезия, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Катар, Кипр, Китай (включая Тайвань), Корейская Народно-Демократическая Республика, Кувейт, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Малайзия, Мальта, Мексика, Монако, Нидерланды, Норвегия, Оман, Польша, Португалия, Румыния, Сан-Марино, Саудовская Аравия, Северная Македония, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Турция, Филиппины, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония, Япония.