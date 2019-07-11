В Гусеве прошёл муниципальный турнир по шашкам среди дошколят

11 июля 2019, 12:44

Сегодня свои способности проявили юные интеллектуалы города Гусева в игре русские шашки. В детском саду № 11 прошел первый муниципальный шашечный турнир среди дошкольников. Дети от 5 до 7 лет показали свои способности мыслить логически, а также доказали, что даже в столь юном возрасте важно уметь достойно принимать как победу, так и поражение.



Перед началом турнира для деток была организована небольшая развлекательная программа, в которой заместитель заведующего по воспитательной и методической работе Детского сада № 11 Наталья Панкова предстала перед детьми в роли шашечной королевы и рассказала интересную историю образования игры в шашки, а Сергей Шепелевич — кандидат в мастера спорта по шашкам, напомнил игрокам основные правила игры.



В турнире приняли участие 4 команды из Детских садов № 11, 5, 6 и 26, которые прежде прошли отборочный тур внутри дошкольных образований. Места были распределены следующим образом:



1 место — детский сад № 5, Захар Хребтань

2 место — детский сад № 6, Костя Гудайтис

3 место — детский сад № 11, Семён Егорцев

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