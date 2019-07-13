/ / / В Гусеве планируется открыть два центра чрескожного коронарного вмешательства

«Авиационный парк санитарной авиации отсутствует в связи с приграничными ограничениями использования приграничного воздушного пространства Калининградской области», — значится в официально опубликованной 4 июля 2019 года региональной программе Калининградской области «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»*.
В документе отмечается, что «в связи с небольшими размерами территории области в регионе внедрена одноступенчатая маршрутизация с ОКС (острый коронарный синдром): все больные с подозрением на ОКС поступают сразу в сосудистые центры с возможностью ЧКВ (чрескожное коронарное вмешательство) по территориальному принципу с главным критерием — кратчайшее время доставки».
Вместе с тем, правительство признаёт, что время доставки больных с острым коронарным синдромом «из дальних районов составляет более 60 минут».
Как отдельно отмечается, это обстоятельство
«не позволяет обеспечить соблюдение времени „контакт-баллон“ в пределах 120 минут и требует применения „фармако-инвазивной“ стратегии».
В связи с этим в программе предлагается открыть два центра чрескожного коронарного вмешательства на базе Гусевской центральной районной больницы.
Пациенты, которым необходима экстренная помощь в связи с острым коронарным синдромом, доставляются в одно из пяти учреждений здравоохранения. При этом четыре из них находятся в Калининграде (Городская больница скорой помощи, Центральная городская клиническая больница, Областная клиническая больница, Федеральный центр высоких медицинских технологий) и только одно в Гусеве — Гусевская центральная районная больница.
Смертность пациентов (госпитальная летальность) при остром коронарном синдроме составляет 7,2% в среднем для всех учреждений здравоохранений Калининградской области и 8,5% для областной клинической больницы и федерального центра высоких технологий. Эти же показатели для инфаркта миокарда составляют: 13 и 12%, соответственно.
В советское время в Калининградской области существовала санитарная авиация.
* Источник:«Русский Запад» с ссылкой на постановление правительства Калининградской области № 436 от 27 июня 2019 года.