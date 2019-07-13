/ / / В Гусеве планируется открыть два центра чрескожного коронарного вмешательства

13 июля 2019, 19:56

Как отдельно отмечается, это обстоятельство

Жители Калининградской области не могут рассчитывать на экстренную доставку их авиационным транспортом (вертолёт, самолёт и пр.) в учреждения здравоохранения.*.В документе отмечается, что «в связи с небольшими размерами территории области в регионе внедрена одноступенчатая маршрутизация с ОКС (острый коронарный синдром): все больные с подозрением на ОКС поступают сразу в сосудистые центры с возможностью ЧКВ (чрескожное коронарное вмешательство) по территориальному принципу с главным критерием — кратчайшее время доставки».Вместе с тем, правительство признаёт, что время доставки больных с острым коронарным синдромом «из дальних районов составляет более 60 минут».В связи с этим в программе предлагается открыть два центра чрескожного коронарного вмешательства на базе Гусевской центральной районной больницы.Пациенты, которым необходима экстренная помощь в связи с острым коронарным синдромом, доставляются в одно из пяти учреждений здравоохранения. При этом четыре из них находятся в Калининграде (Городская больница скорой помощи, Центральная городская клиническая больница, Областная клиническая больница, Федеральный центр высоких медицинских технологий) и только одно в Гусеве — Гусевская центральная районная больница.Смертность пациентов (госпитальная летальность) при остром коронарном синдроме составляет 7,2% в среднем для всех учреждений здравоохранений Калининградской области и 8,5% для областной клинической больницы и федерального центра высоких технологий. Эти же показатели для инфаркта миокарда составляют: 13 и 12%, соответственно.В советское время в Калининградской области существовала санитарная авиация.