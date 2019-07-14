/ / / 42 организации в округе подлежат светомаскировке в военное время

В документе согласно системе Гражданской обороны определены два режима светомаскировки — частичный и полный. Режим частичного затемнения вводится постановлением Правительства РФ на весь период угрозы ведения военных действий и предусматривает полное отключение рекламного, витринного освещения, в парках, на стадионе, а также снижения до минимального уровня освещения улиц, дорог, мостов, тротуаров и внутреннего освещения жилых, общественных и вспомогательных зданий. В режиме полного затемнения по сигналу «Воздушная тревога» на производственных объектах, в жилых и общественных зданиях производится полное отключение освещения. Отключается наружное освещение улиц, транспорт останавливается, световые сигнальные огни гасятся, светофоры отключаются.
Руководителем группы организации энергосбережения и светомаскировки является заместитель главы администрации МО «Гусевский городской округ». Заместитель руководителя группы — начальник отдела ГО и ЧС администрации МО «Гусевский городской округ». Секретарь — представитель от управления ЖКХ и коммунальной инфраструктуры.
Перечень объектов экономики и организаций, подлежащих светомаскировке в военное время на территории МО «Гусевский городской округ»:
- Администрация МО «Гусевский городской округ» (г. Гусев, ул. Ульяновых, 8).
- ОАО «Гусев — Водоканал"(г. Гусев, ул. Железнодорожная, 46).
- ОАО «Гусевский Райавтодор"(г. Гусев, ул. Менделеева, 13).
- ГБУЗ КО «Гусевская ЦРБ» (г. Гусев, ул. Московская, 62).
- ГБУ КО ПОО «Колледж агротехнологий и природообустройства» (г. Гусев, ул. Тимирязева, 3).
- ГБУ КО ПОО «Гусевский политехнический техникум» (г. Гусев, ул. Ульяновых, 2).
- МОУ «СОШ № 1 им. С. И. Гусева» (г. Гусев, ул. Красноармейская, 10).
- МАОУ «СОШ № 3» (г. Гусев, ул. Советская, 25).
- МОУ «СОШ № 5» (г. Гусев, пер. Павлова, 4).
- МОУ «СОШ в п. Михайлово» (п. Михайлово, ул. Центральная, 39).
- МОУ «Калининская СОШ"(п. Калининское, ул. Центральная, 17).
- СОШ в п. Маяковское (п. Маяковское, ул. Школьная, 11).
- МАУ ДОД ЦДОД «ДЮСТЦ» (г. Гусев, ул. З.Космодемьянской, 27; ул. Артиллерийская, 2).
- МОУ «Центр ППРиК» (г. Гусев, ул. Ломоносова, 27).
- МАУ «Городской дом культуры» (г. Гусев, ул. Красноармейская, 11).
- МОУ ДОД «Гусевская детская школа искусств» (г. Гусев, ул. Ульяновых, 1).
- МАУК «Гусевский историко-краеведческий музей им. А. М. Иванова» (г. Гусев, ул. Московская, 36).
- ГБУ СО КО «Центр «Росток»» (г. Гусев, ул. З.Космодемьянской, 21).
- МАДОУ «Детский сад № 5» (г. Гусев, ул. Железнодорожная, 15-17).
- МАДОУ «Детский сад № 6» (г. Гусев, ул. З.Космодемьянской, 10).
- МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 14» (г. Гусев, ул. Ульяновых, 18а).
- МАДОУ «Детский сад № 26» (г. Гусев, ул. Молодёжная, 1а).
- МАДОУ «Детский сад № 11» (г. Гусев, ул. Сапёрная, 10).
- МДОУ «Детский сад № 19» (п. Поддубы, ул. Почтовая, 28).
- МДОУ «Детский сад № 22» (п. Калининское, пер. Свердлова, 2).
- ГБСУ СО КО «Гусевский психоневрологический интернат» (п. Фурманово, ул. Центральная, 31).
- МАУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс им. Е. М. Попова» (г. Гусев, ул. Школьная, 1).
- ОАО «Утилизация мусора» (п. Жаворонково).
- Филиал ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области в г. Гусеве (г. Гусев, ул. Ломоносова, 15).
- ООО «Гусевмолоко» (г. Гусев, ул. Толстого, 6).
- Восточное ПЭС ОАО «Янтарьэнерго» Гусевский РЭС (г. Гусев, ул. Московская, 31).
- ООО «Гусевский хлеб» (г. Гусев, ул. Багратиона, 3).
- АО «Автоколонна 1802» (г. Гусев, ул. Толстого, 6).
- Калининградский филиал ОАО «Ростелеком» участок эксплуатации № 1 в г. Гусеве (г. Гусев, ул. Тимирязева, 5).
- ОАО «Калининградгазификация» Гусевский эксплуатационный участок (г. Гусев, ул. Достоевского, 7).
- Гусевский филиал ОАО «Калининградская генерирующая компания «Гусевская ТЭЦ» (г. Гусев, ул. Красноармейская, 15).
- АО «НПО «Цифровые телевизионные системы» (г. Гусев, ул. Зворыкина, 6).
- ОАО «GS Нанотех» (г. Гусев, ул. Индустриальная, 11).
- ООО «Пранкор» (г. Гусев, ул. Индустриальная, 3).
- ООО «Первая картонажная фабрика» (г. Гусев, ул. Индустриальная, 5).
- ООО «Прибалтийская мясная компания Три» (п. Кубановка).
- ООО «Гусевский консервный комбинат» (г. Гусев, ул. Красноармейская, 20).