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Информационный сайт города Гусева

42 организации в округе подлежат светомаскировке в военное время

14 июля 2019, 13:05
42 организации в округе подлежат светомаскировке в военное время
Администрацией Гусевского городского округа разработано положение об организации световой маскировки при угрозе и ведении военных действий. Соответствующее постановление подписано главой администрации. Информацию об этом разместила группа «ГУСЕВ HD».

В документе согласно системе Гражданской обороны определены два режима светомаскировки — частичный и полный. Режим частичного затемнения вводится постановлением Правительства РФ на весь период угрозы ведения военных действий и предусматривает полное отключение рекламного, витринного освещения, в парках, на стадионе, а также снижения до минимального уровня освещения улиц, дорог, мостов, тротуаров и внутреннего освещения жилых, общественных и вспомогательных зданий. В режиме полного затемнения по сигналу «Воздушная тревога» на производственных объектах, в жилых и общественных зданиях производится полное отключение освещения. Отключается наружное освещение улиц, транспорт останавливается, световые сигнальные огни гасятся, светофоры отключаются.

Руководителем группы организации энергосбережения и светомаскировки является заместитель главы администрации МО «Гусевский городской округ». Заместитель руководителя группы — начальник отдела ГО и ЧС администрации МО «Гусевский городской округ». Секретарь — представитель от управления ЖКХ и коммунальной инфраструктуры.

Перечень объектов экономики и организаций, подлежащих светомаскировке в военное время на территории МО «Гусевский городской округ»:

  1. Администрация МО «Гусевский городской округ» (г. Гусев, ул. Ульяновых, 8).
  2. ОАО «Гусев — Водоканал"(г. Гусев, ул. Железнодорожная, 46).
  3. ОАО «Гусевский Райавтодор"(г. Гусев, ул. Менделеева, 13).
  4. ГБУЗ КО «Гусевская ЦРБ» (г. Гусев, ул. Московская, 62).
  5. ГБУ КО ПОО «Колледж агротехнологий и природообустройства» (г. Гусев, ул. Тимирязева, 3).
  6. ГБУ КО ПОО «Гусевский политехнический техникум» (г. Гусев, ул. Ульяновых, 2).
  7. МОУ «СОШ № 1 им. С. И. Гусева» (г. Гусев, ул. Красноармейская, 10).
  8. МАОУ «СОШ № 3» (г. Гусев, ул. Советская, 25).
  9. МОУ «СОШ № 5» (г. Гусев, пер. Павлова, 4).
  10. МОУ «СОШ в п. Михайлово» (п. Михайлово, ул. Центральная, 39).
  11. МОУ «Калининская СОШ"(п. Калининское, ул. Центральная, 17).
  12. СОШ в п. Маяковское (п. Маяковское, ул. Школьная, 11).
  13. МАУ ДОД ЦДОД «ДЮСТЦ» (г. Гусев, ул. З.Космодемьянской, 27; ул. Артиллерийская, 2).
  14. МОУ «Центр ППРиК» (г. Гусев, ул. Ломоносова, 27).
  15. МАУ «Городской дом культуры» (г. Гусев, ул. Красноармейская, 11).
  16. МОУ ДОД «Гусевская детская школа искусств» (г. Гусев, ул. Ульяновых, 1).
  17. МАУК «Гусевский историко-краеведческий музей им. А. М. Иванова» (г. Гусев, ул. Московская, 36).
  18. ГБУ СО КО «Центр «Росток»» (г. Гусев, ул. З.Космодемьянской, 21).
  19. МАДОУ «Детский сад № 5» (г. Гусев, ул. Железнодорожная, 15-17).
  20. МАДОУ «Детский сад № 6» (г. Гусев, ул. З.Космодемьянской, 10).
  21. МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 14» (г. Гусев, ул. Ульяновых, 18а).
  22. МАДОУ «Детский сад № 26» (г. Гусев, ул. Молодёжная, 1а).
  23. МАДОУ «Детский сад № 11» (г. Гусев, ул. Сапёрная, 10).
  24. МДОУ «Детский сад № 19» (п. Поддубы, ул. Почтовая, 28).
  25. МДОУ «Детский сад № 22» (п. Калининское, пер. Свердлова, 2).
  26. ГБСУ СО КО «Гусевский психоневрологический интернат» (п. Фурманово, ул. Центральная, 31).
  27. МАУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс им. Е. М. Попова» (г. Гусев, ул. Школьная, 1).
  28. ОАО «Утилизация мусора» (п. Жаворонково).
  29. Филиал ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области в г. Гусеве (г. Гусев, ул. Ломоносова, 15).
  30. ООО «Гусевмолоко» (г. Гусев, ул. Толстого, 6).
  31. Восточное ПЭС ОАО «Янтарьэнерго» Гусевский РЭС (г. Гусев, ул. Московская, 31).
  32. ООО «Гусевский хлеб» (г. Гусев, ул. Багратиона, 3).
  33. АО «Автоколонна 1802» (г. Гусев, ул. Толстого, 6).
  34. Калининградский филиал ОАО «Ростелеком» участок эксплуатации № 1 в г. Гусеве (г. Гусев, ул. Тимирязева, 5).
  35. ОАО «Калининградгазификация» Гусевский эксплуатационный участок (г. Гусев, ул. Достоевского, 7).
  36. Гусевский филиал ОАО «Калининградская генерирующая компания «Гусевская ТЭЦ» (г. Гусев, ул. Красноармейская, 15).
  37. АО «НПО «Цифровые телевизионные системы» (г. Гусев, ул. Зворыкина, 6).
  38. ОАО «GS Нанотех» (г. Гусев, ул. Индустриальная, 11).
  39. ООО «Пранкор» (г. Гусев, ул. Индустриальная, 3).
  40. ООО «Первая картонажная фабрика» (г. Гусев, ул. Индустриальная, 5).
  41. ООО «Прибалтийская мясная компания Три» (п. Кубановка).
  42. ООО «Гусевский консервный комбинат» (г. Гусев, ул. Красноармейская, 20).
Админстрация Гусевского района
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П
# 1Пукин
Спасибо. Это очень важная информация. Напишите ещё,пожалуйста,действия населения при атомном взрыве. Что будет если город подвергнется бомбардировке ядерным оружием. Скорее всего бомбами B-61 mod 3 мощностью 0,3 килотонны,которые с 2020 года планируется разместить в Европе. На город потребуется три заряда. Штаб и две воинских части.
Сегодня, 17:17   ЦитироватьОтветить
10
О
# 2Обыватель
Жуть, какая. Это, наверное, самая главная проблема нашего города, после строительства мостов и фонтанов. 
Сегодня, 17:37   ЦитироватьОтветить
10

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