С 1 по 31 октября на территории Гусевского городского округа пройдёт месячник гражданской обороны. Соответствующее постановление подписано главой администрации округа, рассказывает группа «ГУСЕВ HD».
Согласно утверждённого плана во всех организациях округа должны пройти мероприятия по вопросам освещения правил гражданской обороны. В общеобразовательных учреждениях состоятся открытые уроки по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности», а также тренировки по эвакуации учащихся. С 1 по 2 октября, в рамках Всероссийской тренировки по гражданской обороне, на территории Гусевского городского округа планируется проведение штабной тренировки с органами управления гражданской обороны муниципального образования по теме «Организация выполнения мероприятий по гражданской обороне в условиях возникновения крупномасштабных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
В ходе месячника будет проведена тренировка с администрацией пункта временного размещения, который развернётся на территории МОУ «СОШ № 1». Командно-штабные учения пройдут на Гусевской ТЭЦ. Совместно с пожарно-спасательной частью № 13 будет организована выставка средств спасения и демонстрация техники, имущества и снаряжения. Среди населения округа будет распространяться информация об основных правилах поведения граждан в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. Подведут итоги месячника на учебно-методическом семинаре.
В Гусеве стартует месячник гражданской обороны
30 сентября 2019, 13:35