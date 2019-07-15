/ / / Описание похода русской армии в Пруссию в 1757 году из Кёнигсбергской канцелярии РГАДА

Предлагаем вашему вниманию выдержку из Кёнигсбергской канцелярии РГАДА, где описан поход русской армии в Пруссию. Текст идентичен оригиналу.

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