/ / / Описание похода русской армии в Пруссию в 1757 году из Кёнигсбергской канцелярии РГАДА

25 июля
От оролевского двора Путепина до местечка Гумбины — 12 верст 468 саженей.
Дорога была изрядная полем чрез многие деревни, равно и по сторонам, лесу малое число, переправ,через 1 речку и малой ручеёк ,по прежде построенным на сваях старым мостам, к которым вновь по четыре сделано.
И тако отъехав 7 верст с левой стороны припадает к дороге река Писса при деревни Бен, которой обыватели называют уже Прегелем и так дорога идёт до самого места Гумбины. Подле реки весьма изрядные с правой стороны в полях отлогие горы и вдали небольшие рощи.
Гумбины имеют положение улицам регулярное, сквозь течёт река, у которой в городе сделаны берега с битьём свай, и выкладкой крутостей дёрном, по обеим сторонам посажен лес прешпекты. На левой стороне великий магазин, обитель реформистского закона, на обоих же сторонах реки две площади, на правой ратуша, вокруг всего места палисадник, с малым рвом, ситуация невесьма авнтажна, во-первых близко с приезда подошла гора и обходит почти вокруг, а на выезде другая начинается и между ими делает лощину которой можно под прикрытием оных подойти.
Лагерь был расположен прошед Гумбины, от самого строения подле реки паралель как место допустило. От самого конца лагеря
пойдёт отлогая гора, в стороне оной лес густой.
День был благоприятный с солнечным сиянием.
29 июля
От местечка Гумбины до Гервишкемена 8 верст 300 саженей.
Дорога была изрядная с небольшим песком, по правой стороне чистые поля с отлогими горами вдали от дороги лес, а с левой стороны река Писса или Прегель, переправ никаких не было кроме одного малого ручейка, перед лагерем с небольшим у оного и узким подъемом.
Положение ситуации около деревни Гервишкемен (посёлок Приозерное — прим. ред.), не доходя ее место ровное и весьма полезное для лагеря, на котором и расположена была армия, а авангард ближе к деревне Пичкемен (посёлок Краснополье — прим. ред.). между оными деревнями лежит малый ручей с крутыми берегами, чего для были сделаны дороги. Проехав деревню Пичкемен начинаются горы и вблизи лес.
День был благоприятный с солнечным затмением.
Владимир Летягин