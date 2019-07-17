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Минобороны РФ восстановят военный городок конца XIX века в Гусеве

17 июля 2019, 16:55
Минобороны РФ восстановят военный городок конца XIX века в Гусеве
Специалисты Минобороны РФ России реконструируют комплекс зданий военного городка постройки конца XIX века в городе Гусеве Калининградской области. Об этом, ссылаясь на военное ведомство, пишет ТАСС.

«Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России проведут масштабную реконструкцию комплекса зданий военного городка постройки конца XIX века в городе Гусеве Калининградской области. В настоящее время военные строители завершили реконструкцию казармы на 350 человек и здания штаба», — сообщили в ведомстве.

Сейчас ждут своей очереди на реконструкцию еще несколько казарм. Продолжается обустройство военного городка.

«Удалось воссоздать исторический архитектурный облик. Вместе с тем были проложены новые коммуникации, заменена кровля, вставлены новые окна», — отметили в министерстве.

На территории восстановленного комплекса будут размещены военнослужащие танкового подразделения Западного военного округа. Здания были возведены в конце XIX века в тогда еще Германской империи. В годы Первой мировой войны здесь располагались немецкие кавалерийские полки.

В октябре 2018 года сообщалось, что в Гусеве построенную в XIX веке казарму реконструируют в стиле лофт.
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