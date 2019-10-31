Военные строители завершили реконструкцию исторического здания в Гусеве 31 октября 2019, 09:25

Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России завершили реконструкцию казармы исторического военного городка постройки конца XIX века в городе Гусеве Калининградской области, сообщает пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации. На территории восстановленного комплекса будут размещены военнослужащие подразделений Западного военного округа.



Специалистам удалось воссоздать исторический архитектурный облик, вместе с тем, были проложены новые коммуникации, заменена кровля.



Учитывая исторический облик ремонтируемого здания, внутренняя отделка помещений была выполнена по специальному дизайн-проекту в стиле «Лофт».



Кровля здания сохранила высокие скаты, покрыта металлочерепицей, окна казармы заменены на металлопластиковые в двухцветном исполнении с сохранением многообразия их форм, лестничные перила, батареи отопления, прочие элементы подчеркивают особенности исторического облика здания.