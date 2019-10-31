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Военные строители завершили реконструкцию исторического здания в Гусеве

31 октября 2019, 09:25
Военные строители завершили реконструкцию исторического здания в Гусеве
Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России завершили реконструкцию казармы исторического военного городка постройки конца XIX века в городе Гусеве Калининградской области, сообщает пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации. На территории восстановленного комплекса будут размещены военнослужащие подразделений Западного военного округа.

Специалистам удалось воссоздать исторический архитектурный облик, вместе с тем, были проложены новые коммуникации, заменена кровля.

Учитывая исторический облик ремонтируемого здания, внутренняя отделка помещений была выполнена по специальному дизайн-проекту в стиле «Лофт».

Кровля здания сохранила высокие скаты, покрыта металлочерепицей, окна казармы заменены на металлопластиковые в двухцветном исполнении с сохранением многообразия их форм, лестничные перила, батареи отопления, прочие элементы подчеркивают особенности исторического облика здания.
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Г
# 1Гость Кило Ирисок
а что, современная "металлочерепица и металлопластиковые окна" подчеркивают "особенности исторического облика здания"?

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