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Информационный сайт города Гусева

Студентка из Гусева собирает средства на лечение маме, страдающей раком кишечника

18 июля 2019, 12:06
Студентка из Гусева собирает средства на лечение маме, страдающей раком кишечника На фото: Людмила Суродина
В Калининграде собирают средства в помощь 45-летней женщине с онкологией. Людмиле Суродиной диагностировали рак толстой кишки четвёртой степени с метастазами, рассказала «Клопс» дочь пациентки София.

«Я ухаживаю за мамой, вожу на обследование и лечение. Денег на еду, на лекарства для восстановления после химиотерапии нет. Всё усложняется тем, что квартира, в которой живём, куплена в кредит», — сообщила девушка.

София пояснила, что банк согласился снять обязательства после получения заёмщицей инвалидности, документы оформят в октябре. До этого семье необходимо выплачивать по 14,5 тыс. рублей в месяц, чтобы не лишиться жилья.

«Сейчас необходимо 43,5 тысячи рублей на кредит плюс деньги на еду, лекарства, оплату коммунальных услуг, проезд до больницы. Возможны платные обследования и реабилитация», — добавила дочь Людмилы.

Студентка из Гусева собирает средства на лечение маме, страдающей раком кишечника
На фото: Людмила Суродина с дочерью Софией

Сама София не работает — девушке 16 лет. В прошлом году она поступила в Гусевский политехнический техникум, но не может продолжить обучение, так как оно обходится в 27 тысяч рублей в год. Родственников у семьи нет. Узнать подробнее, как помочь Софии и её маме, можно на странице сбора в социальной сети «ВКонтакте».
благотворительность
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л
# 1лера
А бесплатно учиться что никак .
Сегодня, 12:22   ЦитироватьОтветить
00
Г
# 2Гость Кило Ирисок
Цитата: лера
А бесплатно учиться что никак .

а пустой трандеж ей нужен меньше всего...
Сегодня, 14:12   ЦитироватьОтветить
00

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