В Калининграде собирают средства в помощь 45-летней женщине с онкологией. Людмиле Суродиной диагностировали рак толстой кишки четвёртой степени с метастазами, рассказала «Клопс» дочь пациентки София.
«Я ухаживаю за мамой, вожу на обследование и лечение. Денег на еду, на лекарства для восстановления после химиотерапии нет. Всё усложняется тем, что квартира, в которой живём, куплена в кредит», — сообщила девушка.
София пояснила, что банк согласился снять обязательства после получения заёмщицей инвалидности, документы оформят в октябре. До этого семье необходимо выплачивать по 14,5 тыс. рублей в месяц, чтобы не лишиться жилья.
«Сейчас необходимо 43,5 тысячи рублей на кредит плюс деньги на еду, лекарства, оплату коммунальных услуг, проезд до больницы. Возможны платные обследования и реабилитация», — добавила дочь Людмилы.
На фото: Людмила Суродина с дочерью Софией
Сама София не работает — девушке 16 лет. В прошлом году она поступила в Гусевский политехнический техникум, но не может продолжить обучение, так как оно обходится в 27 тысяч рублей в год. Родственников у семьи нет. Узнать подробнее, как помочь Софии и её маме, можно на странице сбора в социальной сети «ВКонтакте».
Студентка из Гусева собирает средства на лечение маме, страдающей раком кишечника
18 июля 2019, 12:06
На фото: Людмила Суродинаблаготворительность
941 просмотр | 2 комментария
Другие новости по теме