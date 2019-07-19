/ / / Муниципальная власть Гусева с 1946 по 2019 годы

Начальник управления по гражданским делам:
С 1946 по 1947 годы — Н. С. Паничев
Председатели райисполкома с 1946 по 1960 годы:
С 1947по 1952 годы — А. А. Заседателев
С 1952 по1954 годы — В. Е. Хохряков
С 1954 по 1956 годы — В. А. Игнатов
С 1956 по 1960 годы — С. Я. Овчинников
Председатели горисполкома с 1960 по 1991 годы:
С 1960 по 1962 годы — С. А. Клопов
С 1963 по 1967 годы — А. Т. Илларионов
С 1967 по 1973 годы — Н. И. Привалихин
С 1973 по 1984 годы — Ю. И. Савин
С 1984 по1985 годы — А. Д. Кузьмин
С 1985 по 1986 годы — Л. С. Филипчук
С 1986 по 1990 годы и с 1991 по 1993 годы — В. Ф. Захаров
С 1990 по 1991 годы — В. А. Гаранин
Главы Гусевской городской администрации:
С 1993 по 1996 годы — Н. А. Воробей
С 1996 по 2005 годы — А. Г. Трифонов
С 2005 по 2010 годы — Н. Н. Цуканов
С 2010 по 2012 годы — Г. М. Силенко
С 2012 по 2014 годы — В. Н. Перепелов
С 2014 по 2018 годы — Е. Е. Михаилов
С 2018 года — А. А. Китаев
Главы Гусевского городского округа:
С 2010 по 2013 годы и с 2017 годы — А. П. Гнездилов
С 2013 по 2017 годы — В. В. Гацук
Владимир Летягин