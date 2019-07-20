Представители регионального минздрава провели диагностику работы Гусевской больницы

20 июля 2019, 18:39

Региональным минздравом внедряется линейный мониторинг работы подведомственных учреждений. Первой медицинской организацией, в которой была проведена своеобразная экспресс-диагностика работы по всем направлениям, стала Гусевская центральная районная больница, рассказали в пресс-службе ведомства.



В рабочем выезде на восток области приняли участие 17 представителей министерства здравоохранения области и главных внештатных специалистов ведомства. В течение четырех часов проводился мониторинг работы всех служб больницы, по окончании которого состоялась встреча представителей мультидисциплинарной рабочей группы с руководителями структурных подразделений лечебного учреждения.



В ходе общения было отмечено много позитивных моментов. К примеру, хорошую организацию всех рабочих процессов, связанных с льготным лекарственным обеспечением, показала больничная аптека. Не было выявлено ни одного отсроченного рецепта, отмечено очень хорошее взаимодействие врачебного персонала и сотрудников аптеки.



Идеально, по словам начальника отдела кадровой политики минздрава Вадима Витошко, руководством ЦРБ была проведена профориентационная кампания, от больницы есть студенты-целевики, им выплачивается стипендия. Также очень активно привлекаются врачи из других регионов, вдобавок к уже прибывшим специалистам в ближайшее время трудоустроятся рентген-эндоваскулярный хирург, анестезиолог-реаниматолог и хирург-онколог.



Эффективно выстроена работа лабораторной службы, проводится широкий спектр исследований. Срок записи к узким специалистам составляет менее недели. Главными внештатными специалистами отдельно отмечена хорошая работа врача-кардиолога поликлиники, стопроцентная укомплектованность кадрами отделения акушерства и гинекологии стационара, проведение врачами-педиатрами мониторинга детского здоровья, развитие школьной медицины. Такое интересное новшество, как доплата врачам за проведенную тромболитическую терапию при остром нарушении мозгового кровообращения и выявление онкозаболеваний, по мнению министра здравоохранения региона Александра Кравченко, необходимо тиражировать и в другие лечебные учреждения области.



Организаторы линейного мониторинга высказали гусевским коллегам свои предложения по улучшению работы всех служб, в том числе с использованием технологий «бережливого производства». Было рекомендовано не сбавлять темпов по привлечению в больницу врачей и среднего медперсонала, в том числе с помощью кадровой программы как серьезного инструмента для решения проблемы дефицита специалистов; активнее внедрять информационные технологии; оборудовать кабинеты неотложной помощи, доврачебного приема; усилить работу по проведению диспансеризации населения, для чего увеличить время работы поликлиники в вечерние часы, использовать возможности передвижного флюорографа; развивать такие направления, как телемедицина, наставничество, непрерывное образование специалистов.



Среди запланированных мероприятий отмечены совершенствование работы таких служб, как неотложная кардиология, анестезиология и реанимация, поэтапное возведение ограждения вокруг больницы — в течение двух-трех лет, приобретение аппаратов искусственной вентиляции легких, термоконтейнеров для вакцин, двух кольпоскопов в женскую консультацию и другого оборудования.



«Мы начинаем новый формат, новый метод работы с медицинскими организациями, — пояснил Александр Кравченко в завершение встречи. — Иногда глаз замыливается, и можно не замечать очевидных вещей, которые другим хорошо видны в ходе таких выездов. Мы с коллегами хотели посмотреть и понять, какие есть проблемы и способы их решения, в том числе нестандартные, какие есть сложные моменты, требующие участия минздрава. Я хочу благодарить всех, кто посвятил этот день такой очень важной теме. Будем работать и дальше в таком формате, чтобы своевременно принимать меры для повышения доступности и качества медицинской помощи для наших жителей».

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