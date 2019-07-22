В рамках национального проекта «Культура» в поселке Майское уже более месяца ведутся работы по капитальному ремонту Майского филиала МАУ Городской дом культуры города Гусева.
В рамках муниципального контракта на объекте будет произведены ремонт крыши с полной заменой кровельного покрытия на металлочерепицу, утепление фасада с оштукатуриванием и покраской, замена внутренних сетей отопления, водоснабжения, канализации, электроснабжения и электроосвещения, внутренние отделочные работы в помещениях с покраской стен и заменой напольного покрытия, замена сантехники, окон. Помимо этого будет произведена работа по обустройству подъездного пути.
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, сегодня глава администрации МО «Гусевский городской округ» Александр Китаев, совместно с представителями Управления ЖКХ, культуры, службой заказчика-застройщика и подрядной организацией, провел выездное оперативное совещание, во время которого проконтролировал ход выполняемых работ и дал необходимые поручения.
Глава городской администрации проверил ход ремонтных работ в Майском ДК
22 июля 2019, 20:04
Майское Городской дом культуры
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