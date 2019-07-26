/ / / Управляющие компании Гусева задолжали более 10 млн руб. за электроэнергию

Просроченная задолженность всех управляющих организаций в Калининградской области на 1 июня этого года составила 373,8 млн руб., при этом 333,7 млн руб. долга приходится на 76 злостных неплательщиков. Об этом Rugrad.eu сообщили в пресс-службе АО «Янтарьэнергосбыт».
Всего в списках должников числятся более 100 управляющих компаний. «На обслуживании подобных организаций находится более 140 тысяч лицевых счетов, что составляет практически третью часть потребителей всего региона», — подчеркнули в «Янтарьэнергосбыте».
В ресурсоснабжающей организации считают, что во многих случаях управляющие компании присвоили собранные с собственников деньги за потребленную электроэнергию. На данный момент в отношении руководителей управляющих организаций возбуждено 16 уголовных дел по статье 201 части 1 Уголовного кодекса РФ «Злоупотребление полномочиями». Два дела находятся на рассмотрении в суде.
Как сообщили в «Янтарьэнергосбыте», уголовные дела возбуждены в том числе в отношении руководства ООО УК «Эгида-Строй-Инвест», задолжавшей за электроэнергию 25,1 млн руб. На сайте данной организации указано, что она обслуживает дома общей площадью около 200 тыс. кв. м в Калининграде, Балтийске, Пионерском и Мамоново. Уголовное разбирательство также грозит главам ООО УК «Черняховское домоуправление» (долг в 15,9 млн руб.) и ООО «УК Гвардейска» (16,7 млн руб.).
Среди муниципалитетов самый большой долг за электроэнергию скопился в Калининграде: управляющие компании областного центра недоплатили 210,1 млн руб. Также значительные суммы задолженности, учитывая небольшое количество потребителей, образовались в семи городских округах. В Гвардейске долг за электроэнергию составляет 31,5 млн руб., в Немане — 24,5 млн руб., в Зеленоградске — 18,8 млн руб., в Балтийске — 14,1 млн руб., в Советске — 13,1 млн руб., в Светлогорске — 12,1 млн руб., в Гусеве — 10,3 млн руб.
«Янтарьэнергосбыт», по информации пресс-службы организации, обратился в министерство регионального контроля с просьбой разобраться с задолженностью управляющих компаний. В частности, предлагается проверить жилищные конторы на соответствие лицензионным требованиям. Если будут обнаружены нарушения, то организации лишатся права на управление жилыми домами.
Управляющие компании Гусева задолжали более 10 млн руб. за электроэнергию
26 июля 2019, 14:37
Янтарьэнерго электроэнергия
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