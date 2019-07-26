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Управляющие компании Гусева задолжали более 10 млн руб. за электроэнергию

26 июля 2019, 14:37
Управляющие компании Гусева задолжали более 10 млн руб. за электроэнергию
Просроченная задолженность всех управляющих организаций в Калининградской области на 1 июня этого года составила 373,8 млн руб., при этом 333,7 млн руб. долга приходится на 76 злостных неплательщиков. Об этом Rugrad.eu сообщили в пресс-службе АО «Янтарьэнергосбыт».

Всего в списках должников числятся более 100 управляющих компаний. «На обслуживании подобных организаций находится более 140 тысяч лицевых счетов, что составляет практически третью часть потребителей всего региона», — подчеркнули в «Янтарьэнергосбыте».

В ресурсоснабжающей организации считают, что во многих случаях управляющие компании присвоили собранные с собственников деньги за потребленную электроэнергию. На данный момент в отношении руководителей управляющих организаций возбуждено 16 уголовных дел по статье 201 части 1 Уголовного кодекса РФ «Злоупотребление полномочиями». Два дела находятся на рассмотрении в суде.

Как сообщили в «Янтарьэнергосбыте», уголовные дела возбуждены в том числе в отношении руководства ООО УК «Эгида-Строй-Инвест», задолжавшей за электроэнергию 25,1 млн руб. На сайте данной организации указано, что она обслуживает дома общей площадью около 200 тыс. кв. м в Калининграде, Балтийске, Пионерском и Мамоново. Уголовное разбирательство также грозит главам ООО УК «Черняховское домоуправление» (долг в 15,9 млн руб.) и ООО «УК Гвардейска» (16,7 млн руб.).

Среди муниципалитетов самый большой долг за электроэнергию скопился в Калининграде: управляющие компании областного центра недоплатили 210,1 млн руб. Также значительные суммы задолженности, учитывая небольшое количество потребителей, образовались в семи городских округах. В Гвардейске долг за электроэнергию составляет 31,5 млн руб., в Немане — 24,5 млн руб., в Зеленоградске — 18,8 млн руб., в Балтийске — 14,1 млн руб., в Советске — 13,1 млн руб., в Светлогорске — 12,1 млн руб., в Гусеве — 10,3 млн руб.

«Янтарьэнергосбыт», по информации пресс-службы организации, обратился в министерство регионального контроля с просьбой разобраться с задолженностью управляющих компаний. В частности, предлагается проверить жилищные конторы на соответствие лицензионным требованиям. Если будут обнаружены нарушения, то организации лишатся права на управление жилыми домами.
Янтарьэнерго электроэнергия
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