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Информационный сайт города Гусева

В городской администрации обсудили реализацию программы конкретных дел

29 июля 2019, 16:02
В городской администрации обсудили реализацию программы конкретных дел
В городской администрации состоялось очередное оперативное совещание с руководителями профильных управлений администрации под руководством Александра Китаева.

Одним из вопросов, который обсуждался на совещании, был вопрос реализации Программы конкретных дел в этом году на территории округа. В частности, заместитель главы администрации Павел Нефедов доложил, что согласно разделу улучшения условий транспортного и инженерного обслуживания населения завершаются работы по обустройству и ремонту тротуаров по улице Железнодорожной от железнодорожного переезда до улицы А. Невского и от магазина «Стрела» до перекрестка с улицей Ульяновых. Также на этой неделе подрядчик готов представить приемной комиссии отремонтированный участок тротуара по улице Победы от отделения «Сбербанка» до кафе «Глория» и два участка на улице Московской.

По словам Павла Нефедова после проведения аукциона образовалась экономия, поэтому будет объявлен еще один аукцион на продолжение ремонта тротуара по улице Железнодорожной от перекрестка с улицей А. Невского в сторону поселка Липово. Начать работы планируется уже в августе.

Также в августе начнутся работы по обустройству детских и спортивных площадок. Всего их в этом году будет установлено пять: во дворе дома № 29 по улице Школьной, дома № 67 по улице Московской, во дворе дома № 24 по переулку Сосновому, на улице Зеленой в поселке Фурманово и на территории филиала городского Дома культуры в поселке Майское.

До середины августа будут завершены работы по обустройству уличного освещения, которые выполняет ООО «Балтийский регион». Согласно заключенному контракту освещение появится в городе на улице Багратиона, в пос. Северный возле дома № 25 и дома № 26. А также на ул. Центральной в пос. Поддубы, ул. Маяковского в пос. Маяковское, на ул. Лесной в пос. Майское, на ул. Молодежной в пос. Первомайское и на ул. Молодежной в пос. Лермонтово. Причем в некоторых поселках работы уже выполнены.

Кроме мероприятий Программы конкретных дел Павел Нефедов доложил о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Гусевский городской округ» в 2019 году. Согласно этой программе в текущем году будет произведено благоустройство дворовой территории жилых домов № 23, 25, 27 по пр. Ленина. На этой территории будет уложено 480 квадратных метров тротуарной плитки и 1730 квадратных метров асфальтобетонного покрытия. Установлено шесть скамеек, урн и 12 светильников. На сегодняшний день подрядная организация уже приступила к обустройству пешеходных дорожек, а жители проводят собрания собственников жилых помещений по согласованию и выполнению тех или иных видов работ. Все работы планируется завершить к первому сентября.

программа конкретных дел
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# 1Старик Хоттабыч
Из серии му-му и докладчик его хрю-хрю.
Вчера, 22:17   ЦитироватьОтветить
51
к
# 2кореш
...обсудили програму конкретных дел...
Вчера, 22:39   ЦитироватьОтветить
01
Г
# 3Гость Людмила
Проведите приемку всех тротуаров с помощью детской или инвалидной коляски, с велосипедом, все один другого хуже: ни в одном месте города нет ни единого места плавной стыковки тротуар-дорога-тротуар и обратно.Вопрос: есть ли параметры и нормативы для пешеходных зон?Мне стыдно,если турист возьмёт на прокат велик и отобьёт себе все части тела.Ответа не жду,все и так понятно.
Вчера, 23:42   ЦитироватьОтветить
60
м
# 4мур
Старик Хоттабыч,
Кому доверили город? Будут теперь мычать и хрюкать!
Наш глава поошрил Нефёдова, за его хамское отношение к людям и опять поставил Пашу своим замом.Всё плохое забыто, всё осталось в прошлом, можно продолжать снова. Устраивать безпредел, хамить и превышать своими полномочиями
Нельзя им друг без друга, об этом уже писалось.
Что нам ждать хорошего, от таких, как му-му и хрю-хрю?    



Сегодня, 09:59   ЦитироватьОтветить
20
Г
# 5Гость Гость
Конкретные пиздаболы собрались!
Сегодня, 14:24   ЦитироватьОтветить
10

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