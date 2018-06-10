/ / / В канун Дня России 32 новобранца Гусевского гарнизона приняли военную присягу

Сегодня на мемориале «Аллея Славы» состоялся торжественный ритуал приведения к присяге военнослужащих роты молодого пополнения призыва «Весна 2018 года» 79-й гвардейской Инстербургской Краснознамённой ордена Суворова 2 степени отдельной мотострелковой бригады. Информацию об этом разместила группа «ГУСЕВ HD».
32 воина Гусевского гарнизона дали клятву на верность своей Родине — Российской Федерации.
Поздравить военных с этим праздником пришли депутат окружного Совета депутатов, председатель комиссии по социальным вопросам Лариса Бесшапошникова, исполняющий обязанности заместителя главы администрации Гусевского городского округа Нелли Михалёва. С напутственной речью к молодым военнослужащим обратились председатель Совета ветеранов войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов подполковник в отставке Владимир Дацюк, председатель Совета ветеранов 79-й отдельной мотострелковой бригады подполковник в отставке Василий Коляго.
В память о защитниках Отечества к подножию мемориала была возложена гирлянда и алые гвоздики.
От лица 79-й гвардейской бригады к собравшимся обратился исполняющий обязанности начальника штаба бригады гвардии подполковник Алексей Третьяков. От родителей воинов весеннего призыва выступила Елена Попова. Все они отметили важность и особую значимость ритуала приведения к присяге.
«Военный принимает присягу единственный раз и на всю оставшуюся жизнь», — отметил Василий Иванович Коляго.
«Служите честно, добросовестно, достойно ваших предков, защитивших нашу землю от фашизма», — пожелал военнослужащим Владимир Николаевич Дацюк.
Представитель молодого пополнения воинов 79-й гвардейской мотострелковой бригады Артурас Грицюс пообещал перед лицом собравшихся выполнить с честью возложенную ответственность по защите рубежей нашей Родины.
В завершении военнослужащие прошли торжественным маршем перед почётными гостями и ветеранами военной службы. А после в неформальной обстановке здесь же молодым военнослужащим была предоставлена возможность пообщаться с приехавшими родными и близкими, а также сфотографироваться на фоне мемориала.
В канун Дня России 32 новобранца Гусевского гарнизона приняли военную присягу
10 июня 2018, 14:47
военные присяга
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